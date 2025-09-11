대상웰라이프, '뉴케어 오트아몬드맛' 출시 기념 이벤트 진행

|
대상웰라이프가 균형영양식 신제품 '뉴케어 오트아몬드맛'을 선보이고, 출시 기념 이벤트를 진행한다.
기존 구수한맛, 검은깨맛 등에 이어 새롭게 선보이는 오트아몬드맛은 다양한 소비자 기호를 충족시킬 수 있는 균형 영양 솔루션을 제시한다.
신제품은 끼니를 거르기 쉬운 바쁜 현대인부터 체중 관리가 필요한 소비자, 일반 음식을 먹기 어려운 환자나 수술 전후 회복기에 있는 이들까지 다양한 상황에서 폭넓게 활용할 수 있다. 제품의 맛과 영양을 효과적으로 유지하는 DSI 멸균 설비를 적용해 더욱 안전하며, RTD(Ready to Drink) 형태로 간편하게 섭취할 수 있는 것도 장점이다.
뉴케어는 이번 신제품 출시를 기념해 12일부터 한 달간 대상웰라이프몰 '뉴케어 선물대첩' 기획전을 통해 뉴케어 오트아몬드맛 200mL(24팩) 구매 시 5000원 즉시 할인 혜택을 한정 수량으로 제공한다.
대상웰라이프 관계자는 "뉴케어 오트아몬드맛은 기존 균형영양식 라인업의 플레이버 확장 제품으로, 맛과 영양을 동시에 만족시키고자 기획됐다"며 "앞으로도 소비자들의 다양한 라이프스타일과 건강 니즈에 부합하는 균형영양식을 지속적으로 선보일 예정"이라고 말했다.
