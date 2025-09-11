고속도로 주행 중 '공포 마스크'에 깜짝, 범인은 외국인 교사

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중국 고속도로에서 기괴한 마스크를 쓰고 사람들에게 공포감을 준 외국인 교사가 잘못을 인정하고 사과를 했다.
촬영자는 "마스크를 쓴 그가 창문을 내리고 우리를 쳐다봤다. 의도적이었다고 생각한다"고 했으며, 동승한 여성 승객은 공포감을 느꼈다고 말했다.
영상이 확산되자 경찰이 조사에 착수했고, 42세 외국인 교사 A가 해당 인물로 확인됐다.
경찰 발표에 따르면, 그는 차량 안에서 간식을 찾던 중 지난해 11월 온라인으로 구매한 마스크를 발견하고 장난삼아 착용했다고 해명했다.
경찰은 해당 행위가 도로 안전에 영향을 줄 수 있다고 판단해 A에게 경고 조치를 했으며, 그는 자신의 행동을 반성하고 촬영자에게 사과와 용서를 구했다.
소식을 접한 네티즌들은 "사고를 유발할 수 있는 행동", "이런 행동은 고속도로에서 금지되어야 한다", "외국인이라 해도 지역 사회의 안전 기준을 지켜야 한다" 등 비판적 댓글을 게시하고 있다.
