스포츠조선

넛지헬스케어 '캐시워크', 정보보호 관리체계 인증 5년 연속 획득

기사입력 2025-09-11 17:20


넛지헬스케어 '캐시워크', 정보보호 관리체계 인증 5년 연속 획득

넛지헬스케어㈜가 운영하는 건강관리 앱 '캐시워크'가 '정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS)' 인증을 5년 연속 획득했다.

ISMS는 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회의 공동 고시에 따라 한국인터넷진흥원(KISA)이 인증하는 국내 최고 수준의 정보보호 인증 제도다. 기업이 보유한 정보자산 보호를 위해 수립·운영하는 관리체계의 적정성을 총 80개 항목을 통해 종합 평가한다.

2021년 10월 최초로 ISMS 인증을 획득한 넛지헬스케어는 2022~2023년에는 사후 심사를 통과했다. 2024년에는 최초 인증 획득 시와 동일한 수준의 정밀 심사를 통과했고, 올해 2025년 사후 심사를 통해 5년 연속 인증을 유지하게 됐다.

아울러 ISMS 인증에 그치지 않고 체계적인 보안 활동도 지속적으로 고도화하고 있다. 전사 보안 규정을 수립·운영하고 임직원 대상 개인정보보호 교육을 정기적으로 실시하는 한편, 내부 감사를 통해 관리체계가 제대로 작동하는지 점검하고 있다.

방화벽 등 보안 솔루션 운영과 정기 취약점 점검, 시스템 이상 행위 모니터링을 통해 기술적 보안 수준도 높였다. 또한 개인정보보호 배상책임보험 가입으로 이용자 보호를 강화하는 한편, 정보보호위원회 운영, 악성메일 모의훈련, 컴플라이언스 검토 등을 통해 임직원의 보안 인식과 대응 역량도 높이고 있다. 또한 정보시스템 및 개인정보시스템 로그 분석, 접속기록 점검, 정보보호 정책·지침 제·개정 등 다각적인 활동을 이어가며 이용자 개인정보 보호에 힘쓰고 있다.

박정신 넛지헬스케어 대표는 "수백만 명이 동시에 이용하는 국민 건강관리 앱인 만큼, 이용자가 안심하고 건강관리를 이어갈 수 있도록 보안을 최우선 과제로 삼고 있다"며 "앞으로도 정보보호 수준을 꾸준히 고도화해 이용자 개인정보를 철저히 보호하는 동시에 안정적이고 신뢰할 수 있는 서비스 환경을 제공하겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 전남친 만난 날 충격 고백 "화장실서 죽을 뻔"

2.

김희철, 동해 고소 논란→충주맨 손절설 심경고백 "각박한 세상"[SC이슈]

3.

진태현, 러닝크루 친목에 소신발언 "커플 됐으면 나가라, 팀원에 방해 말아야"

4.

前 엑소 루한, 공개열애 8년만 결별설…"지난해 12월 이미 헤어져"[SC이슈]

5.

정주리 넷째 子, 형 폭행·기이한 행동 반복…오은영 긴급 진단 "기질 남달라" (금쪽)

연예 많이본뉴스
1.

이세영, 전남친 만난 날 충격 고백 "화장실서 죽을 뻔"

2.

김희철, 동해 고소 논란→충주맨 손절설 심경고백 "각박한 세상"[SC이슈]

3.

진태현, 러닝크루 친목에 소신발언 "커플 됐으면 나가라, 팀원에 방해 말아야"

4.

前 엑소 루한, 공개열애 8년만 결별설…"지난해 12월 이미 헤어져"[SC이슈]

5.

정주리 넷째 子, 형 폭행·기이한 행동 반복…오은영 긴급 진단 "기질 남달라" (금쪽)

스포츠 많이본뉴스
1.

'제2의 이종범' 아니면 어때? 1번타자+유격수 너도 할수 있어!…'낭만' 아닌 현실적 선택 [창원포커스]

2.

'우리가 남이가?' 최형우에게 파란 모자 씌워준 강민호, '형님도 친정으로 돌아오시죠'[광주현장]

3.

"뮌헨보다 리버풀이 낫지" 독일 레전드의 '촌철살인'→분데스리가 수준 떨어져…"우승은 바르셀로나"

4.

손흥민 떠난 토트넘 굴욕, EPL 우승 확률 1% 미만→맨유보다 낮다니…이강인-김민재-설영우-황인범, '정상' 가시권

5.

역대급 칭찬! "손흥민, 실패한 지루랑은 달라" 美 레전드도 인정→역습 축구에 최적화…경기 내외적으로 극찬 세례

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.