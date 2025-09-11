넛지헬스케어 '캐시워크', 정보보호 관리체계 인증 5년 연속 획득

|
넛지헬스케어㈜가 운영하는 건강관리 앱 '캐시워크'가 '정보보호 관리체계(Information Security Management System, ISMS)' 인증을 5년 연속 획득했다.
아울러 ISMS 인증에 그치지 않고 체계적인 보안 활동도 지속적으로 고도화하고 있다. 전사 보안 규정을 수립·운영하고 임직원 대상 개인정보보호 교육을 정기적으로 실시하는 한편, 내부 감사를 통해 관리체계가 제대로 작동하는지 점검하고 있다.
방화벽 등 보안 솔루션 운영과 정기 취약점 점검, 시스템 이상 행위 모니터링을 통해 기술적 보안 수준도 높였다. 또한 개인정보보호 배상책임보험 가입으로 이용자 보호를 강화하는 한편, 정보보호위원회 운영, 악성메일 모의훈련, 컴플라이언스 검토 등을 통해 임직원의 보안 인식과 대응 역량도 높이고 있다. 또한 정보시스템 및 개인정보시스템 로그 분석, 접속기록 점검, 정보보호 정책·지침 제·개정 등 다각적인 활동을 이어가며 이용자 개인정보 보호에 힘쓰고 있다.
