대한신장학회, 2027 국제복막투석학회 아태학술대회 부산 유치 성공

[스포츠조선 장종호 기자] 대한신장학회(이사장 박형천, 연세의대)는 '2027년 국제복막투석학회 아시아-태평양 학술대회(The 2027 Asia-Pacific Chapter Meeting of the International Society for Peritoneal Dialysis, APCM-ISPD)'를 부산에 유치하는 데 성공했다고 밝혔다.
복막투석은 혈액투석, 신장이식과 함께 신대체요법의 한 축을 이루며, 환자가 스스로 관리할 수 있고 재택 치료가 가능하다는 점에서 장점이 있다. 그러나 국내에서는 복막투석 환자 비율이 여전히 낮은 수준에 머물러 있으며, 이를 개선하기 위해 더 많은 관심과 노력이 요구된다. 이에 대한신장학회는 '국민 콩팥 건강 개선안 (KHP2033)'을 통해 복막투석 활성화를 주요 과제로 추진해오고 있다.
이번 ISPD Congress 2027의 부산 개최는 국내 복막투석 치료의 질적 향상과 보급 확대에 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다. ISPD Congress 2027은 2027년 10월 1일~3일 부산 벡스코에서 개최될 예정이며, 아시아-태평양 지역을 비롯한 전 세계 복막투석 전문가 수 천명이 참여해 최신 연구, 임상 전략, 정책 방향에 대한 심도 있는 논의가 이루어질 예정이다.
박형천 대한신장학회 이사장(연세의대)은 "대한신장학회가 국제적으로 권위 있는 학술대회를 국내에 유치하게 된 것은 학문적 역량을 세계적으로 인정받은 결과"라며, "앞으로도 글로벌 네트워크를 강화하고 환자 중심의 치료 환경을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
