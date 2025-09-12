[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 9월 14일 일요일 오늘의 띠별…

|
쥐띠 : 신앙을 가지는 것도 당신에게 좋은 방법.
72년생 : 여행을 다녀오는 것이 좋을 것 같습니다.
84년생 : 끝까지 흔들리지 않는 마음이라면 이룰 수 있습니다. 직장운, 금전운 모두 좋습니다.
96년생 : 지금 행동하는 것은 아무런 이득이 없습니다.
소띠 : 이 이상은 무리. 잠시 쉬며 천천히 나아가십시요.
61년생 : 곤란하다고 느끼지만 조금만 기다리면 운이 옵니다. 지나친 흡연은 금물.
73년생 : 3각관계를 조심하십시요. 망하는 길의 지름길입니다.
85년생 : 윗사람의 자문을 구하는 것도 좋은 방법.
97년생 : 혼자만의 독단, 즉 강한 고집은 결국 부러질 수밖에 없습니다.
범띠 : 재물은 유통해야 하는 것이므로 그 점을 명심하십시요.
62년생 : 여행으로 기분전환을 하는 것도 좋습니다.
86년생 : 당장은 아니지만 멀리 보고 나아가면 좋은 결과가 있을 것입니다.
98년생 : 윗사람의 일로 섭섭함이 있지만, 대들지 말고 봉사하십시요.
토끼띠 : 더 나은 결과가 올것입니다.
63년생 : 금전, 이성 모두 문제가 생기니 심신이 지칠 만도 합니다.
75년생 : 건강을 위해, 잠시 쉬는 것도 한 방법이 될 듯 싶습니다.
87년생 : 마음을 긴장하며 아랫사람들을 다스리라. 언행 조심은 필수입니다.
99년생 : 순탄하게 진행되던 당신의 일이 이제 고비를 맞게 되겠습니다.
용띠 : 조금은 만족할 줄 아는 지혜가 필요합니다.
00년생 : 유혹에 넘어가지 말고 기존의 방식을 지켜야 합니다.
64년생 : 명랑한 기분을 유지하는 것도 중요합니다.
76년생 : 비밀이 알려질 우려가 있습니다. 직장인은 다툼이 우려됩니다.
88년생 : 그저그런 무난한 운. 건강만 좀 조심하십시요.
뱀띠 : 걱정 뚝. 모든 운이 따르니 대범하게 행동하십시요.
01년생 : 돌다리도 두드려 보고 건넌다는 식으로 조심하면 문제는 없습니다.
65년생 : 기쁜 소식이 조만간 있을 듯.
77년생 : 만반의 준비를 다하여 그 날을 기다려 보십시요.
89년생 : 곧 좋은 결과가 따를 것입니다. 잠시 멀리 여행을 떠나는 것도 좋습니다.
말띠 : 귀하의 재능을 알아줄 사람을 만나니 당신의 운이 풀립니다.
02년생 : 어느 정도 이루었다고 생각하는 귀하. 그러나 현실에 안주하지 말고 새로운 것을 자꾸 배워야 합니다.
66년생 : 금전운 이성운, 모두 조심해야 순조로워 질 것 같습니다.
78년생 : 타산지석이라는 말을 가슴에 새기세요.
90년생 : 종교를 믿으면 좋을 듯.
양띠 : 조그만 일에 충실하지 못하며 그 일이 나중에 곤란함으로 발전할 것입니다.
55년생 : 이미 확보한 것은 확실히 유지한다면 큰 성과가 있을 것입니다. 마음을 순하게 먹으세요.
67년생 : 이성운이 불리하니 조심하십시요.
79년생 : 직장문제는 잠시 잊는 것도 좋을 듯 싶습니다.
91년생 : 자잘한 상처를 입거나 귀한 물건을 잃어버리겠습니다.
원숭이띠 : 한쪽으로 치우치지 않고 노력하는 것이 중요합니다.
56년생 : 고집을 버리고 동료와 상의하는 것이 좋습니다.
68년생 : 우유부단 하지 말고 적극적으로 나아가면 즐거운 하루가 될 듯. 단 직장인은 다툼을 피하십시요.
80년생 : 섣불리 나아가면 어려우나 기다리면 좋은 운이 옵니다. 윗사람에게 조언을 구하는 것이 좋습니다.
92년생 : 전업의 제의를 받을 수 있습니다. 그러나 잘 생각하고 결정하도록 하십시요.
닭띠 : 상대방에게도 좋은 기억으로 남게됩니다.
57년생 : 때가 왔으니 약한 자를 정벌하는 것만이 최우선책 입니다.
69년생 : 타인과 갈등은 원만히 하는 것이 중요합니다.
81년생 : 섯불리 버티지 말고 상황을 모면해야 합니다.
93년생 : 이성문제로 고민을 하게 됩니다. 양다리는 절대로 안됩니다.
개띠 : 나태해지고 뒤처지는 일이 생기지 않도록 마음에 긴장을 늦추지 않아야 합니다.
58년생 : 억지로 밀어 부치지 말고 조용히 심신을 연마하며 좋은 순간을 준비하십시요.
70년생 : 기다리지 못해 초조해하면 큰 손해를 보니 참을 인자를 가슴에 새겨 둘 것.
82년생 : 지극히 평범하고 무난한 운세입니다.
94년생 : 모든일이 어수선하고 불길합니다.
돼지띠 : 철저한 무저항 주의로 나가야 당신에게 손해가 없습니다.
59년생 : 윗사람에게 실수가 우려되니 조심해서 행동하십시요.
71년생 : 지나친 자만심은 금물.
83년생 : 희망을 이루고, 주위사람에게 인정을 받게 될것입니다.
95년생 : 귀하의 주장을 내세워 분열이 오기 쉬우니 조심하십시요.