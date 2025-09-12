22년간 엉덩이에 체온계 박힌 여성, 기억 더듬어보니…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 무려 22년 동안 엉덩이에 체온계 조각이 박힌 줄 몰랐던 여성이 제거 수술을 받았다.
길이 약 2㎝의 이 조각은 22년 전 교실에서 발생한 사고로 인해 그녀의 몸속에 남아 있던 것이었다.
후씨가 기억을 더듬어보니 그녀가 초등학생 시절, 책상 밑에 떨어진 지우개를 줍고 자리에 앉으려던 순간이 떠올랐다.
이후 찾은 병원의 의료진은 엉덩이에 박힌 체온계를 제거했다. 하지만 일부 유리 조각은 발견되지 않았다. X-레이 촬영에도 흔적이 보이지 않았다.
22년 동안 후씨는 체온계 조각이 몸속에 있다는 사실을 모른 채 살아온 것이다.
담당 의사는 "다행히 수은이 들어 있지 않아 중독 위험은 없었던 것으로 보인다"며 "만약 수은이 있었다면 신경계 손상, 시력 저하, 신장 및 호흡기 문제 등 심각한 건강 피해가 발생할 수 있었다"고 설명했다.
후씨는 "당시 체온계를 꺼냈을 때 너무 짧아져서 울었다. 뭔가 잘못됐다는 걸 알았다"고 회상하며, "그 이후로 평범하게 살아왔지만, 이번에야 진짜 문제가 있었음을 알게 됐다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com