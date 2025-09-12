스포츠조선

22년간 엉덩이에 체온계 박힌 여성, 기억 더듬어보니…

기사입력 2025-09-12 17:26


사진출처=더우인, 시나파이낸스

[스포츠조선 장종호 기자] 무려 22년 동안 엉덩이에 체온계 조각이 박힌 줄 몰랐던 여성이 제거 수술을 받았다.

시나파이낸스 등 중국 매체들에 따르면 후베이성 우한시에 사는 여성 후 모 씨는 지난달 자전거를 타다 넘어지면서 허리와 엉덩이에 통증을 느껴 척추질환을 의심, 1일 병원을 찾았다.

CT 검사 결과, 의료진은 그녀의 골반 뒤 엉덩이에서 유리로 된 체온계 조각을 발견했다.

길이 약 2㎝의 이 조각은 22년 전 교실에서 발생한 사고로 인해 그녀의 몸속에 남아 있던 것이었다.

후씨가 기억을 더듬어보니 그녀가 초등학생 시절, 책상 밑에 떨어진 지우개를 줍고 자리에 앉으려던 순간이 떠올랐다.

당시 옆에 있던 친구가 의자에 유리 체온계를 올려놓았는데, 후씨가 앉으면서 체온계가 왼쪽 엉덩이 살에 박혔다.

이후 찾은 병원의 의료진은 엉덩이에 박힌 체온계를 제거했다. 하지만 일부 유리 조각은 발견되지 않았다. X-레이 촬영에도 흔적이 보이지 않았다.

22년 동안 후씨는 체온계 조각이 몸속에 있다는 사실을 모른 채 살아온 것이다.


담당 의사는 "다행히 수은이 들어 있지 않아 중독 위험은 없었던 것으로 보인다"며 "만약 수은이 있었다면 신경계 손상, 시력 저하, 신장 및 호흡기 문제 등 심각한 건강 피해가 발생할 수 있었다"고 설명했다.

후씨는 "당시 체온계를 꺼냈을 때 너무 짧아져서 울었다. 뭔가 잘못됐다는 걸 알았다"고 회상하며, "그 이후로 평범하게 살아왔지만, 이번에야 진짜 문제가 있었음을 알게 됐다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

