스포츠조선

4연속 외인 만나는 LG의 수난. 14승 투수에 LG의 해법은 괴물 신인 박관우. 잠실 LG전에만 2승 ERA 1.59 라일리 깰까[잠실 현장]

최종수정 2025-09-12 15:58

4연속 외인 만나는 LG의 수난. 14승 투수에 LG의 해법은 괴물 신인…
7일 서울 잠실구장에서 열린 SSG-LG전. 7회말 무사 박관우가 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.7/

4연속 외인 만나는 LG의 수난. 14승 투수에 LG의 해법은 괴물 신인…
7일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. LG 선발투수로 마운드에 오른 송승기. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.7/

4연속 외인 만나는 LG의 수난. 14승 투수에 LG의 해법은 괴물 신인…
14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. NC 라일리가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.14/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]또 상대팀의 에이스와 만난다.

LG 트윈스가 NC 다이노스와의 홈 최종전에서 다승 3위 라일리 톰슨을 상대해야 한다.

LG는 12일 잠실에서 열리는 NC와의 홈경기에 신민재(2루수)-문성주(우익수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-김현수(지명타자)-오지환(유격수)-박동원(포수)-박관우(좌익수)-박해민(중견수)로 선발 라인업을 구성했다.

박관우는 경북고를 졸업하고 올해 5라운드 50순위로 입단한 고졸 신인이다. 타격에 재능이 뛰어나 31경기서 타율 3할2리(43타수 13안타) 2홈런 12타점을 기록 중이다. 득점권 타율이 3할5푼7리이고 대타 타율도 4할3푼8리로 좋다.

계속 상대팀의 외국인 에이스와 만나고 있는 LG다.

지난 9일엔 키움 알칸타라, 10일엔 두산 콜어빈, 11일엔 KT 헤이수스를 상대했었다.

라일리와는 잠실에서 좋지 않다. 올시즌 26경기서 14승6패 평균자책점 3.70을 기록중인 라일리는 LG전엔 2승2패 평균자책점 4.30을 기록했다.

3월 29일 창원 경기서 5⅓이닝 7안타(2홈런) 6볼넷 4탈삼진 9실점(6자책)으로 패전 투수가 됐지만 4월 24일 잠실에선 6이닝 3안타 2볼넷 7탈삼진 무실점으로 승리투수가 됐다.


6월 5일 창원에선 5⅔이닝 7안타(1홈런) 3볼넷 5탈삼진 3실점으로 패전투수가 됐고, 6월 17일 잠실에서는 6이닝 5안타(1홈런) 2볼넷 7탈삼진 2실점으로 승리투수가 됐다. 잠실에서는 2승 평균자책점 1.50으로 좋았다.

LG는 송승기가 선발로 나선다. 24경기서 10승5패 평균자책점 3.51을 기록 중. NC전엔 3경기에 나와 2승 평균자책점 1.59로 좋다.

4월 23일 잠실 경기서 6이닝 무안타 3볼넷 7탈삼진 무실점으로 승리투수가 됐고, 6월 3일 창원에서도 6이닝 1안타 무실점으로 승리투수가 됐다. 8월 28일 창원 경기서는 5이닝 8안타(2홈런) 3실점으로 승패를 기록하지는 못했다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 소속사 불법 운영 직접 사과 "무지로 인한 불찰, 등록 기다리는 중" [전문]

2.

홍석천, 20대男 사칭 피해 폭로 "내 이름 팔아 수천만원 사기...피해자 속출"

3.

김종국, ♥새신부와 '운동 문제'로 싸웠다..."결혼 전 단 하나의 위기"

4.

구준엽, 故 서희원 떠난 후 맞은 첫 생일…강원래 "밝은 모습으로 만나"

5.

이경규 “공황장애 약 먹고 있어, 너한테 갔어야”…정신과 의사 친구 앞서 솔직 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

사자 새끼를 키우는, 호랑이팀 감독 "오선우, 힘들다고 빼주면 그 정도 선수밖에 안돼"

2.

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"…미국→멕시코 "강팀과 값진 경험, 10월에 만나요"

3.

최동원 불굴의 도전 정신 "함~해보입시더~" 되새기자[특별기고]

4.

'이럴수가' KIA 트레이드 복덩이, 끝내 전력 이탈…'5강 실낱 희망' KIA, 초대형 악재 터졌다

5.

"슈투트가 오현규 꼭 영입했어야 하나?" 돌발변심 구단 옹호한 獨 빌트…"추후 무릎 부상 가능성 배제할 수 없었다"

스포츠 많이본뉴스
1.

사자 새끼를 키우는, 호랑이팀 감독 "오선우, 힘들다고 빼주면 그 정도 선수밖에 안돼"

2.

'2골 1도움→LA 복귀' 손흥민 "좋은 컨디션으로 A매치 치러 행복"…미국→멕시코 "강팀과 값진 경험, 10월에 만나요"

3.

최동원 불굴의 도전 정신 "함~해보입시더~" 되새기자[특별기고]

4.

'이럴수가' KIA 트레이드 복덩이, 끝내 전력 이탈…'5강 실낱 희망' KIA, 초대형 악재 터졌다

5.

"슈투트가 오현규 꼭 영입했어야 하나?" 돌발변심 구단 옹호한 獨 빌트…"추후 무릎 부상 가능성 배제할 수 없었다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.