"아르테타,중요할때 AI 너무 의존하지마" 老스승 벵거 감독의 경고

최종수정 2025-11-10 21:27

"아르테타,중요할때 AI 너무 의존하지마" 老스승 벵거 감독의 경고
사진출처=비인스포츠

"아르테타,중요할때 AI 너무 의존하지마" 老스승 벵거 감독의 경고
<저작권자(c) AFP연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 전영지 기자]아르센 벵거 전 아스널 감독이 제자 미켈 아르테타 감독에게 '강력한 도구' AI에 대한 의존을 경고했다.

벵거는 감독은 "AI가 아르테타 감독의 아스널에게 프리미어리그 우승 경쟁에서 우위를 점할 기회를 줄 수 있다"면서도 "중요한 결정을 내림에 있어 이 도구에 의존하지 말 것"을 진심으로 충고했다.

리그 선두 아스널은 9일 선덜랜드 원정에서 후반 추가시간 브로베이에게 극장 동점골을 허용하며 2대2로 비겼지만 승점 26점(8승2무1패)으로 2위 맨시티(승점 22·7승1무3패)에 승점 4점 차로 앞서며 A매치 휴식기를 시작했다. 뚫리지 않은 난공불락의 수비에 기반한 14경기 무패 행진은 올 시즌 아스널이 잘 나가는 이유이자 단단한 기반이다. 이날 선덜랜드에게 2실점 하기 전까지 아스널은 8경기 연속 무실점을 기록 중이었다.

한편 선덜랜드 원정을 앞두고 아르테타 감독은 악명을 떨치는, 꼼꼼한 경기 준비 과정의 일환으로 AI을 활용하고 있음을 밝혀 논란이 일었다.

아르테타 감독은 "올바른 방식으로 사용하고 올바른 질문을 던진다면 AI는 매우 강력한 도구"라고 평했다. "이미 팀뿐만 아니라 조직 전체에 도움이 될 수 있는 다양한 분야와 프로세스에 이 도구가 활용되고 있다"고 현실을 짚었다. "AI는 계속 향상될 것이며, 우리에게 유용한 통찰력이나 최소한 고민해볼 거리를 제공할 것이다. 나는 AI 전문가는 아니지만 가치 있는 도구"라고 인정한 후 "우리 스스로를 더 잘 이해하고, 현재 수행 중인 일과 개선점을 평가하는 데 도움이 될 만한 특정 요소들을 AI를 통해 개발했다. 이후 클럽의 다른 여러 영역에서도 이를 활용하는 방안을 모색할 것"이라고 말했다. "

미국 여자프로축구리그(NWSL) 시애틀 레인의 로라 하비 감독이 전술적 제안을 위해 챗GPT를 활용한 사실이 공개된 후, AI 활용은 전세계 각 종목 지도자, 선수들 사이에 뜨거운 화두다.

AI 활용이 감독들에게 도움이 될 수 있는지 묻자 벵거는 이렇게 답했다. "더 나은 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있다. AI는 놀라운 능력을 지녔다. 수백만 가지 상황을 흡수해 1초 또는 그보다 짧은 시간 안에 답을 제시할 수 있다"며 AI의 효용과 효율성을 인정했다. 이어 "AI가 어떤 의견을 제시할 때 감독이 그 의견이 틀렸다고 판단할 수 있다. 인간이 결정에 대한 통제권과 권한, 힘을 유지하는 한은 어떤 과학적 도구든 잘 활용할 수 있다"고 덧붙였다. "그러나 정말 위험한 상황은 과학이 인간의 결정을 지배할 때 발생한다"며 AI에 대한 지나친 의존과 기술이 인간의 정신을 지배하는 세계에 대한 경계심을 표했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'현대家 사돈' 백지연, 2천원짜리 다이소 파우치 공개 "메이크업 5분 완성"

2.

이동국, 10세 子시안 잘 키웠네...母 위해 폭풍 설거지 "생애 처음"

3.

이지혜, 둘째 엘리마저 '♥문재완' 붕어빵..."귀염둥이 볼록배" 러블리 폭발

4.

'73세' 이용식, 손녀 위해 종아리 고통에도 7km 완주..."1등은 못해" ('아뽀TV'')

5.

고준희, 깜짝 고백 "직업 잘못 선택해..연예인 안 했으면 매일 맛집 탐방"

스포츠 많이본뉴스
1.

3승 3홀드 투수를 왜 뽑았나 했더니...류지현의 촉은 정확했다, 155km 특급 신인 어디까지 뻗어나갈까

2.

정말 악질적이네! 누구는 평생 못던지는 100마일 강속구를 일부러 느리게...ML 최고 마무리의 끔찍한 조작

3.

신무기 장착+93kg 벌크업! 안현민-송승기에 가려졌던 천재 신인, 미야자키서 '괴물 진화'한다

4.

2차 드래프트 이적 유력했는데, 대체 왜 선수가 먼저 은퇴 선택했나

5.

[현장인터뷰]'파주 시대 끝, 천안 시대 시작' 축구종합센터 첫 인상에 만족한 홍명보, "선수들이 만족해야 할 피치 상태"

스포츠 많이본뉴스
1.

3승 3홀드 투수를 왜 뽑았나 했더니...류지현의 촉은 정확했다, 155km 특급 신인 어디까지 뻗어나갈까

2.

정말 악질적이네! 누구는 평생 못던지는 100마일 강속구를 일부러 느리게...ML 최고 마무리의 끔찍한 조작

3.

신무기 장착+93kg 벌크업! 안현민-송승기에 가려졌던 천재 신인, 미야자키서 '괴물 진화'한다

4.

2차 드래프트 이적 유력했는데, 대체 왜 선수가 먼저 은퇴 선택했나

5.

[현장인터뷰]'파주 시대 끝, 천안 시대 시작' 축구종합센터 첫 인상에 만족한 홍명보, "선수들이 만족해야 할 피치 상태"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.