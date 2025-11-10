[현장인터뷰]조상현 감독 "우리 선수들 칭찬받아야 마땅, 이상적인 플레이 많았다"

[창원=스포츠조선 최만식 기자] "우리 선수들 칭찬받아야 마땅하다."

조상현 창원 LG 감독이 선수들의 헌신에 활짝 웃었다.

조 감독이 이끄는 LG는 10일 창원체육관에서 벌어진 '2025~2026 LG전자 프로농구' 부산 KCC와의 홈경기서 '2쿼터 뒤집기쇼'에 힘입어 83대61로 대승했다.

KCC 상대 9연승을 달린 LG는 시즌 첫 연패를 허락하지 않으며 9승4패, 안양 정관장과 공동 선두로 올라섰다. 7승6패를 기록한 KCC는 수원 KT와 공동 4위가 됐다.

1쿼터를 대등하게 마친 뒤 2쿼터에서 근 6분여 동안 22점을 추가하는 대신 1실점을 하며 일찌감치 승기를 잡은 경기였다. 유기상의 부상 이탈에도 놀라운 경기력을 선보인 것이다.

이에 대해 조 감독은 "선수들이 고맙다, 오늘 같은 경기는 칭찬받아야 한다"면서 "선수들이 정신적, 육체적으로 힘들었을텐데, 트랜지션 등 강조했던 부분을 완벽하게 수행해줬다"며 선수들에게 공을 돌렸다.

이날 프로 2년차 최형찬은 유기상의 공백을 메울 선수로 선발 출전해 전반에만 10득점을 하는 등 식스맨 역할을 톡톡히 했다.

최형찬의 활약에 대해 조 감독은 "기회를 준 것이다. 평소에도 열심히 하는 선수여서 기용하는데 너무 잘 해주고 있다"라고 칭찬했다.


LG는 이날 2쿼터에 경이적인 공격-수비력을 앞세워 KCC를 사실상 초토화시켰다. 그 비결을 묻자 조 감독은 "수비에서 끝까지 따라가는 것, 리바운드 싸움 등에서 선수들이 잘 따라줬다. 상대를 전반에 30점대로 묶은 것도 수비에서 에너지가 나왔기 때문이다"면서 "공격에서도 트랜지션이 지시한 대로 잘 되었고, 칼 타마요에게 이타적인 플레이와 패스 타이밍을 주문했는데 이상적인 장면을 보여줬다"라고 말했다.

LG는 오는 주말 '백투백' 연전 등을 치른 뒤 A매치 휴식기로 들어가 한숨 돌린다. 조 감독은 "오늘이 고비였다. 연패로 가느냐 길목에서 상대가 KCC 아닌가. 직전 경기에서 KT에 승리하며 분위기 좋은 KCC였다. 그런 팀을 상대로 에너지들이 잘 나타났다"면서 "고비를 넘겼다기 보다 남은 주말 '백투백' 경기에 대비해 체력, 멘털 관리도 주문해야 한다. 지금 상황에서 연습 많이 한다고 나오지 않는다. 남은 3경기 잘 준비해야 한다"라고 다짐했다.
창원=최만식 기자 cms@sportschosun.com

