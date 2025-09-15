스포츠조선

의료기기 정보 검색서비스 '의료기기안심책방' AI·숏폼으로 접근성 높여

기사입력 2025-09-15 10:33


이미지=식품의약품안전처

식품의약품안전처가 15일부터 의료기기안심책방에서 운영 중인 '의료기기 품목 및 업체검색' 서비스를 개선해 제공한다.

의료기기안심책(check)방 누리집은 국민과 함께 의료기기를 올바르게 확인(check)해 안전하게 사용하자는 의미를 담은 의료기기 정보제공 포털로, 지난해 1월부터 운영을 시장해 연간 460만명이 방문했다.

의료기기안심책방의 '품목 및 업체검색 서비스'는 사용자별 정보 활용 범위를 고려해 다양한 검색 항목을 제공했으나, 검색 방식과 안내가 복잡해 처음 이용하는 국민은 어려움을 겪었다.

이에 따라, 이번 개선에서는 검색 안내서를 일상적인 대화체로 쉽게 다시 작성하고, 동영상 숏폼(짧은 영상)으로도 제공해 복잡한 검색 과정을 직관적으로 설명했다. 특히, 동영상 숏폼에서는 의료기기 홍보 캐릭터 '북이'가 생성형 AI보이스 클로닝기법으로 실제 음성을 학습해 자연스러운 목소리로 검색 방법을 설명한다. '북이'를 활용한 숏폼은 검색 방법뿐만 아니라 디지털의료제품 및 의료기기 안전 사용 정보 등을 함께 소개하며, 트렌드 변화에 발맞춘 효과적인 홍보 방식으로 활용될 예정이다.

식약처는 이번 개선을 포함해 올해 말까지 3단계에 걸쳐 의료기기안심책방을 지속적으로 개선한다고 밝혔다.

오는 11월에 시행되는 2단계에서는 분리되어 있던 허가정보 DB 검색과 누리집 내용 검색을 하나의 화면에서 확인할 수 있게 되고, 시각장애인을 위한 전자점자 자료 제공 및 다운로드 없이 첨부파일을 바로 볼 수 있는 기능 등을 제공할 예정이다.

12월에 완료될 3단계에서는 디지털의료제품법(2025년 시행)에 따른 디지털의료기기 제품 허가정보 DB를 공개하고 RAG(Retrieval Augmented Generation·검색 정보를 바탕으로 생성형 AI가 답변을 생성) 기반 최신 디지털의료제품 가이드라인 검색, 외국인을 위한 의료기기안심책방 영문 누리집 등을 구축할 계획이다.

식약처는 단계별 개선을 통해 국민 누구나 의료기기 정보를 쉽고 빠르게 확인할 수 있도록 하며, 최신 트렌드 변화에 맞춘 서비스 제공에 최선을 다할 계획이라고 밝혔다.
