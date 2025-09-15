스포츠조선

초등학생 7명 피리에 체액 넣은 교사 '경악'…영상 공유 채팅방 관리도

기사입력 2025-09-15 10:35


초등학생 7명 피리에 체액 넣은 교사 '경악'…영상 공유 채팅방 관리도
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 초등학생들의 리코더(피리)에 체액을 넣은 교사가 체포돼 충격을 주고 있다.

산케이신문 등 일본 매체들에 따르면, 경찰은 나고야시 초등학교 교사 모리야마(42)를 이같은 혐의로 체포했다.

최근 적발된 소셜 미디어 단체 채팅방의 미성년 몰카 영상을 조사하던 경찰은 작년 10월부터 올해 5월까지 자택에서 여학생 7명의 리코더에 체액을 넣는 그의 모습을 포착, 체포하게 됐다.

앞서 그는 옷을 갈아입는 여학생들의 사진 데이터를 갖고 있던 혐의로 이미 기소돼 있는 상태였다.

경찰은 성적 호기심을 충족시킬 목적으로 이같은 범행을 저지른 것으로 보고 있다.

체포 전 그는 교육위원회 조사 담당관에게 "아이들과 교직원에게 폐를 끼쳐 대단히 죄송하다"고 말했다.

경찰은 또한 같은 단체 채팅방에서 활동하던 요코하마시의 초등학교 교사 고세무라(37)에 대한 혐의도 추가했다.

그는 지난해 가나가와현에서 여자아이를 대상으로 외설 행위를 한 혐의를 받고 있다.


이에 앞서 경찰은 아동 대상 불법 촬영 및 성 착취물 제작·유포를 한 해당 SNS 비밀 단체 채팅방을 6월에 적발, 조사 중이다.

이 채팅방에는 아이들의 사진과 동영상 약 70점이 공유된 것으로 알려졌다. 사진과 동영상은 여성 아동이 옷을 갈아입고 있는 모습 등이 포함된 것으로 파악됐다.

경찰은 모리야마가 채팅방의 관리자 역할을 맡은 것으로 보고 있다. 학교 소식지 제작을 담당하는 그가 직위를 남용해 사진을 촬영한 것으로 파악하고 있다. 경찰은 이 채팅방과 관련해 지금까지 4명의 멤버가 체포됐고, 나머지 멤버들도 조사하고 있다고 밝혔다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 윤일상 '손절' 저격에 입 열었다 "뒤틀린 진실, 모든 오해 풀리길"[SC이슈]

2.

김종국, 이광수·김희철·탁재훈 다 빠진 하객명단…"헬스장 관장은 초대"[SC리뷰]

3.

'신세계 이혼' 고현정, '전남편 정용진 조카' 애니 공개응원…연예인 '끼' 동질감 느꼈나[SC이슈]

4.

'건강이상 활동중단' 박봄, '열애 공개거절' 이민호 재소환…팬들 우려[SC이슈]

5.

'윤형빈♥' 정경미, 학원 원장 됐다더니..60평 아파트 공개 "명품도 한가득"

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 윤일상 '손절' 저격에 입 열었다 "뒤틀린 진실, 모든 오해 풀리길"[SC이슈]

2.

김종국, 이광수·김희철·탁재훈 다 빠진 하객명단…"헬스장 관장은 초대"[SC리뷰]

3.

'신세계 이혼' 고현정, '전남편 정용진 조카' 애니 공개응원…연예인 '끼' 동질감 느꼈나[SC이슈]

4.

'건강이상 활동중단' 박봄, '열애 공개거절' 이민호 재소환…팬들 우려[SC이슈]

5.

'윤형빈♥' 정경미, 학원 원장 됐다더니..60평 아파트 공개 "명품도 한가득"

스포츠 많이본뉴스
1.

홍명보 감독님 저도 있어요! '韓 역대급 유망주 등장'...한국인 라리가 8호 김민수, 스페인 2부 에이스 등극 '2골 2도움'

2.

'LG만 잡는다고?' 6점 차 앞선 4회, 71구 던진 선발을 내렸다…고춧가루 경계령, 승리에 이토록 진심이다

3.

드디어 80승! LG, 우승 확률 95% 폭등! 14-0 KIA 융단폭격 → KIA 가을야구 탈락 위기

4.

맨체스터 유나이티드 박살, 박살, 초박살...맨시티에 0-3 대참사→아모림 진짜 위기 '14위 추락'

5.

‘손흥민 후계자’ 양민혁, 왜 영입했나, 어처구니없는 근황...1호 초대형 위기 ‘4G 0분 출장’

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.