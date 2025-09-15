9월 21일은 '세계 알츠하이머의 날'…GE 헬스케어 코리아, 시니어 지…

|
매년 9월 21일은 세계보건기구(WHO)와 국제알츠하이머협회(ADI)가 정한 '세계 알츠하이머의 날'이다. 한국 또한 같은 날을 '치매극복의 날'로 정해 치매 관리의 중요성과 범국민적 공감대 형성을 위해 다양한 활동을 이어가고 있다.
GE 헬스케어 코리아는 세계 알츠하이머의 날을 앞두고 지난 9월 9일과 11일 양일간 종로노인종합복지관에서 임직원 봉사활동을 진행했다. 작년에 이어 두번째로 종로노인종합복지관을 찾은 GE헬스케어는 임직원 참여를 통해 지역 어르신들의 건강한 노후와 치매 예방을 지원했다.
김용덕 GE 헬스케어 코리아 대표는 "한국은 65세 이상 고령 인구가 20%를 돌파하며 초고령 사회에 진입했다. 오늘날 알츠하이머를 비롯한 고령인구의 질병 예방 및 치료를 통한 국민 삶의 질 개선은 주요한 사회적 과제"라며, "GE 헬스케어 코리아는 이러한 활동을 통해 단순한 봉사활동을 넘어 치매 등 고령인구 질병 예방의 중요성을 널리 알리고 지역사회의 건강과 어르신들의 행복한 삶을 지원하고자 한다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com