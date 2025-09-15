스포츠조선

씻어도 냄새 나는 이유, 이 부위 때문이었다

기사입력 2025-09-15 15:35


씻어도 냄새 나는 이유, 이 부위 때문이었다
사진=챗GPT

매일 씻어도 특정 부위의 냄새는 쉽게 사라지지 않는다.

단순히 비누로 씻는 것만으로는 부족하기 때문에, 부위별로 올바른 관리법이 필요하다. 눈에 잘 띄지 않아 놓치기 쉬운 부분일수록 냄새가 잘 남을 수 있으므로 세심한 습관 점검이 필요하다. 이제부터 냄새가 쉽게 남는 부위와 관리 방법을 하나씩 살펴보자.

1. 겨드랑이

겨드랑이는 땀샘이 집중된 부위라 땀과 세균이 결합해 냄새가 강하게 난다. 특히 여름철이나 운동 후에는 냄새가 배어 쉽게 사라지지 않는다.
단순히 비누로 씻는 것만으로는 한계가 있기 때문에, 데오드란트나 땀 억제제를 함께 사용하는 것이 효과적이다. 또한 면 소재의 옷을 입으면 통풍이 좋아 땀이 덜 차고 냄새가 완화된다.

2. 배꼽

작은 구멍 형태의 배꼽은 때와 피지가 쌓이면서 냄새를 만들기 쉽다. 샤워할 때 잘 닦이지 않아 평소 간과하기 쉬운 부위다. 비누 거품을 이용해 부드럽게 닦고, 주 1~2회는 면봉이나 화장솜으로 잔여물을 제거하면 냄새를 예방할 수 있다. 샤워 후에는 반드시 완전히 말려 세균 번식을 막아야 한다.

3. 사타구니

환기가 잘 되지 않는 사타구니 부위는 땀과 습기로 인해 세균 번식이 활발하다. 비누로 꼼꼼히 씻되, 과도한 세정은 오히려 피부를 자극하므로 적당한 세정이 필요하다. 샤워 후에는 통풍이 잘 되는 면 속옷을 착용하고, 속옷을 자주 갈아입는 습관을 들이는 것이 좋다. 무엇보다 건조 상태를 유지하는 것이 핵심이다.


4. 귀 뒤

샤워할 때 놓치기 쉬운 귀 뒤는 피지와 땀이 쌓여 특유의 냄새를 유발한다. 특히 안경이나 귀걸이를 자주 착용하는 사람은 더 쉽게 냄새가 날 수 있다. 귀 뒤는 비누로 씻은 후, 필요하다면 면봉에 소독 알코올을 묻혀 닦아주는 것이 효과적이다. 귀걸이는 주 1회 정도 소독해 청결을 유지해야 한다.

5. 목 주름

목 주름 사이에는 땀과 각질이 쉽게 쌓인다. 이를 방치하면 냄새뿐 아니라 피부 트러블로 이어질 수 있다. 샤워 시 부드러운 스크럽으로 주름 사이를 꼼꼼히 씻어내고, 샤워 후 물기를 완전히 제거하는 것이 중요하다. 보습제를 얇게 발라 피부 장벽을 지켜주면 냄새와 피부 건조 모두 예방할 수 있다.

6. 두피

머리를 감았는데도 두피 냄새가 남는 경우가 있다. 피지와 땀이 모여 두피에서 특유의 냄새가 나는데, 이는 헹굼이 제대로 되지 않아 샴푸 잔여물이 남았기 때문일 수 있다. 머리를 감을 때는 샴푸 후 충분히 헹궈내야 하며, 머리를 완전히 말리지 않고 잠을 자면 냄새가 심해질 수 있으니 반드시 완전히 건조하는 습관을 들이자. 모자를 장시간 착용하는 습관도 피하는 것이 좋다.

7. 발

하루 종일 양말과 신발 속에 갇혀 있는 발은 땀과 세균이 쉽게 쌓이는 부위다. 특히 통풍이 되지 않는 신발을 오래 신으면 특유의 발 냄새가 강해진다. 샤워 시 발가락 사이까지 꼼꼼히 닦고, 샤워 후 완전히 건조하는 것이 기본이다. 발 전용 파우더를 사용하거나 통풍이 잘 되는 신발을 선택하면 냄새를 크게 줄일 수 있다.

냄새는 단순히 씻는다고 없어지는 것이 아니라, 부위별로 올바른 관리가 뒤따라야 한다. 평소 잘 신경 쓰지 않는 부위를 챙기는 습관이 쌓이면, 몸 전체가 훨씬 상쾌해지고 자신감도 커진다. 작은 생활 습관의 변화가 하루의 컨디션을 바꾸고, 나아가 사람들과의 관계에서도 긍정적인 인상을 심어줄 수 있다. 오늘부터는 보이지 않는 곳까지 꼼꼼히 관리해 보자.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

3.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

4.

[SC현장] "첫사랑 얼굴 벗고 액션 여전사로"…그레타 리, '트론' 시리즈 최초 韓여주인공(종합)

5.

58세 신승훈 “축가 100번, 내 결혼은 아직..母, 여전히 기대 중”

연예 많이본뉴스
1.

이필모, 안타까운 가족사 "2년 전 母 돌아가셨지만 父 아직 몰라" ('4인용 식탁')

2.

'40세' 강은비, 자연임신 성공 눈물 "내년 5월 출산...태명은 산삼이"[공식]

3.

추신수, ‘괴담 제조기’ ♥하원미에 ‘보복 폭로전’..‘이혼숙려캠프’ 출연까지 예고

4.

[SC현장] "첫사랑 얼굴 벗고 액션 여전사로"…그레타 리, '트론' 시리즈 최초 韓여주인공(종합)

5.

58세 신승훈 “축가 100번, 내 결혼은 아직..母, 여전히 기대 중”

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성은 매일 다르다, 정말 대단하다" 극찬 쏟아졌다…이적 안했으면 어쩔 뻔 했나

2.

"저 떠납니다, 계약해지 해주세요" 스쿼드 제외 통보받고 돌연 브라질행…알 힐랄 초유 사태에 법적대응 예고

3.

이정후 빼더니 2연패! '니가 가라 가을야구' → 메츠 8연패인데 밥상 뒤엎는 SF

4.

'오늘은 억울해서 잠도 안오겠다' LAD 김혜성, 로버츠 감독 냉대 속 대주자 출전→삼진 오심까지 당했다. 이러다 PS엔트리 탈락?

5.

'EPL 123골 75도움' 한때 손흥민 이상 슈퍼스타, 31살 전성기 나이에 충격 근황...주급 5억7천 왕따 전락 "감독 본 적도 없다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.