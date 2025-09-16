스포츠조선

도로시와 판타지 여행 떠나요…에버랜드의 가을은 즐겁다

기사입력 2025-09-16 14:36


도로시와 판타지 여행 떠나요…에버랜드의 가을은 즐겁다

에버랜드의 가을축제가 11월 16일까지 진행된다. 매년 선보이는 좀비 테마의 블러드시티와 함께 올해는 판타지를 강조한 '에버랜드 오브 오즈(The Everland Of OZ)'가 추가됐다. 밝고 즐거운 에메랄드 시티, 어둡고 오싹한 블러드 시티 등 상반된 분위기의 테마존을 생생하고 다채로운 콘텐츠를 만날 수 있다. 에버랜드는 축제 시작일이었던 지난 5일 에버랜드 오브 오즈를 오픈했다. 에버랜드 오브 오즈는 1900년 탄생한 판타지 소설 오즈의 마법사를 모티브로 하고 있다. 오즈의 마법사는 회오리바람에 휩쓸려 오즈의 나라에 떨어진 주인공 도로시가 집으로 돌아가기 위해 허수아비, 양철 나무꾼, 겁쟁이 사자 등 친구들을 만나 모험을 떠나는 이야기다.


도로시와 판타지 여행 떠나요…에버랜드의 가을은 즐겁다
16일 에버랜드에 따르면 1만 제곱미터 규모의 축제 정원인 포시즌스 가든은 오즈의 마법사 캐릭터들과 함께 가을 정취를 만끽할 수 있는 '에메랄드 시티'로 변신한다. 원작 속 에메랄드 시티를 상징하는 초록색을 메인 컬러로 가든 전체가 호박 조형물, 가을꽃 등과 함께 밝고 즐겁게 꾸며져 있으며 허수아비, 양철 나무꾼, 겁쟁이 사자 등 캐릭터별 테마존이 다채롭게 조성했다. 오즈의 마법사 소설 배경에 들어온 듯한 느낌을 주기 위한 것에 초점을 맞췄다.

축제의 하이라이트 공연은 새롭게 선보이는 '스마일리 펌킨 퍼레이드'다. 레니, 라라, 베이글 등 에버랜드 캐릭터가 오즈의 마법사 주인공으로 변신해 퍼레이드카에 등장하고 40여 명의 캐릭터, 댄서들과 함께 매일 2회씩 신나는 음악에 맞춰 퍼레이드길을 행진한다. 퍼레이드에는 로봇 전문기업 레인보우로보틱스의 4족보행로봇 'RBQ 시리즈' 2대가 합류한다. 로봇이 동역학 기반 제어와 AI 보행 기능을 결합해 실제 퍼레이드에서 다이나믹한 보행과 음악에 맞춘 다양한 퍼포먼스를 보여주는 것은 국내 최초다. 에버랜드 관계자는 "국내는 물론 세계적으로 사랑받는 오즈의 마법사 이야기를 새롭게 재해석해 고객들이 몰입감 있게 경험할 수 있도록 준비했다"고 말했다.


도로시와 판타지 여행 떠나요…에버랜드의 가을은 즐겁다
에버랜드의 가을 대표 테마존은 '블러드 시티'는 오즈의 마법사 원작을 공포 버전으로 새롭게 선보인다. 도로시의 집에 깔려 죽은 동쪽 마녀 이야기를 모티브로 삼아 마녀가 아끼던 보라색 구두를 메인 컬러로 블러드 시티 테마존 전체를 연출했다. 입구에 들어서면 보라색 구두를 신은 초대형 마녀 다리 ABR 조형물이 눈앞에 나타나 관람객들을 압도시키고 터널, 광장 등 블러드 시티 곳곳이 저주받은 마을 분위기로 꾸며져 체험 몰입감을 더한다.

중앙에는 8미터 높이의 마녀 감시탑이 조성돼 눈길을 끈다. 커다란 눈알이 도로시와 친구들을 감시하는듯 설치돼 있고 내부에는 360도 회전 카메라가 마련돼 이색적인 기념사진을 남길 수 있다.

좀비를 피해 어두운 미로를 탈출하는 '호러 메이즈', 오즈나 좀비 테마 분장을 해볼 수 있는 '마녀의 분장 스튜디오', 사진을 찍으면 오즈 캐릭터로 변신하는 '오즈의 AI 포토 작업실' 등 다양한 체험 프로그램도 운영된다.


도로시와 판타지 여행 떠나요…에버랜드의 가을은 즐겁다
에버랜드는 9월 26일 세계적으로 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스(KPop Demon Hunters)' 테마존도 오픈, 올해 가을 축제를 더 풍성하게 만든다.

케이팝 데몬 헌터스 테마존에서는 '헌트릭스', '사자 보이즈', K-분식 등 작품 속 인기 캐릭터와 세계관과 함께 '골든(Golden)', '소다 팝(Soda Pop)', '유어 아이돌(Your Idol)' 등 인기 OST와 명장면 등을 생생하게 경험할 수 있다.


에버랜드 관계자는 "케이팝 데몬 헌터스와 컬래버레이션을 통해 극중 세계관을 오감으로 직접 체험할 수 있는 특별한 프로젝트가 될 것"이라며 "국내를 비롯해 해외 관광객을 위한 K-콘텐츠 성지가 되길 기대한다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 전현무와 거리감 고백 "둘이 대화한 적 거의 없어" ('인생84')

2.

김우빈, 팬 울린 저녁값 몰래 결제..."사인회 후 서프라이즈 감동"

3.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

4.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

5.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

연예 많이본뉴스
1.

기안84, 전현무와 거리감 고백 "둘이 대화한 적 거의 없어" ('인생84')

2.

김우빈, 팬 울린 저녁값 몰래 결제..."사인회 후 서프라이즈 감동"

3.

박주호, 어이없는 역전골 논란 해명 "페널티킥 못본 팬 아쉬움 공감"

4.

서장훈에 5년동안 러브콜 보내던 장예원 “MC 호흡? 첫 녹화부터 기대 이상”

5.

고준희, 이틀 굶고 라면 5개 폭식 "3일 관리 안 하면 4kg 쪄, 허벅지 찌르며 참아"

스포츠 많이본뉴스
1.

"아! 아버지" 유상철 아들이 전한 또 다른 감동, "일본은 이겨야" 정몽준 회장의 '채찍'…역사가 된 김주성→김병지→데얀→김호 감독, 제2회 K리그 명예의 전당 헌액

2.

'기회를 세 번이나 줬는데…' 충격적인 3회차 강등사태, 피츠버그에서 배지환의 미래는 없다

3.

최다, 최다, 최다... 3년에 1명 나오던 200K를 올해 4명? 폰세 신기록 어디까지[SC 포커스]

4.

5경기→3경기→2경기, 빨라지는 홈런 시계, 50홈런 가능 150타점? 롯데와 사생결단 5위 결정전 분수령

5.

'먹튀가 무슨 뜻인가요?' ML 몸값 '톱3' 계약 첫 해부터 펄펄, 슈퍼스타 진정성과 성실함[스조산책 MLB]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.