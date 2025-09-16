8~10월 환자 집중…치명률 40% 넘는 비브리오패혈증 고위험군은?

|
8월 이후 비브리오패혈증 환자 발생이 증가하면서, 보건당국이 비브리오패혈증 예방을 위한 주의를 당부했다.
간 질환자, 당뇨병 등 만성질환자, 알코올의존자, 부신피질호르몬제나 항암제 복용 중인 자, 악성종양, 재생불량성 빈혈, 백혈병 환자, 장기이식환자, 면역결핍 환자 등 기저질환이 있는 사람들은 비브리오패혈증의 고위험군으로, 피부에 상처가 있는 경우 바닷물 접촉을 피하고 어패류는 반드시 익혀서 섭취해야 한다.
임승관 질병관리청장은 "비브리오패혈증 예방을 위해서는 어패류, 게, 새우 등 익히지 않은 음식 섭취를 피하는 것이 중요하며, 특히 간 질환, 당뇨병 등 기저질환을 가진 고위험군은 비브리오패혈증 예방수칙을 각별히 숙지하고 지켜주실 것"을 당부했다.
▲ 어패류는 충분히 익혀 먹는다.
▲ 피부에 상처가 있는 사람은 바닷물에 접촉하지 않는다.
▲ 어패류는 5도 이하로 저온 보관하고, 85도 이상 가열처리한다. 껍질이 열리고 나서 5분동안 더 끓이고, 증기로 익히는 경우에는 9분 이상 더 요리해야 한다. 조리 시 해수를 사용하지 말고 흐르는 수돗물에 깨끗이 씻어야 한다. 어패류를 요리한 도마, 칼 등은 반드시 소독 후 사용하며, 어패류를 다룰 때 장갑을 착용한다.
김소형기자 compact@sportschosun.com