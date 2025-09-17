스포츠조선

현대차·기아, 추석 특별 무상점검 서비스 진행 "귀향길 안전 운전 지원"

기사입력 2025-09-17 15:23


현대차·기아, 추석 특별 무상점검 서비스 진행 "귀향길 안전 운전 지원"

현대자동차와 기아가 추석 연휴를 맞아 9월 29일부터 10월 1일까지 전국 서비스 거점에서 '추석 특별 무상점검 서비스'를 진행한다. 추석 귀향길 장거리 운행에 앞서 차량의 주요 부품 및 기능을 점검해 각종 사고를 미연에 방지하고, 고객의 안전한 운전을 돕기 위한 취지다.

17일 현대자동차와 기아에 따르면 점검 항목은 오일류, 냉각수, 배터리, 공조장치, 타이어 마모도 및 공기압, 등화 장치, 브레이크 및 패드 마모도 등이며 워셔액 보충 서비스도 제공한다. 서비스 이용을 원하는 고객은 22일부터 24일까지 현대차 '마이현대(myHyundai)', '현대인증중고차(HyundadiCertified)', 기아 '기아(Kia)', 제네시스 '마이제네시스(MYGENESIS)' 등 각 사 통합 고객 서비스 애플리케이션에서 무상점검 쿠폰을 발급받을 수 있다. 현대차/제네시스 고객은 전국 블루핸즈, 기아 고객은 직영 서비스센터 및 오토큐를 방문해 무상점검 쿠폰 제시 후 차량 검사를 받으면 된다.

현대차·기아 관계자는 "장거리 운행이 예상되는 추석 귀향길에 안전하고 편안한 운전에 도움을 드리고자 무상점검 서비스를 준비했다"며 "고객의 성원에 보답하기 위해 현대차·기아 보유 고객에 대한 차량 점검에 더욱 집중할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 벤처기업 CEO 됐다..으리으리한 2층 사무실 공개

2.

"진짜 그사세네" 장원영, 불가리 韓 대표와 생일파티..럭셔리 시계+편지까지 인증[SC이슈]

3.

이영애, 25년 만 손석희 만났다..MBC 레전드들의 빛나는 투샷

4.

'잘 생겨서 난리난' 윈터 경호원, 정체 밝혀졌다 "보디가드 아닌 모델"

5.

‘이혼 후에도 동거’ 윤민수, 80평 집→40억 건물 매각 “재산 분할 수순”

연예 많이본뉴스
1.

구혜선, 벤처기업 CEO 됐다..으리으리한 2층 사무실 공개

2.

"진짜 그사세네" 장원영, 불가리 韓 대표와 생일파티..럭셔리 시계+편지까지 인증[SC이슈]

3.

이영애, 25년 만 손석희 만났다..MBC 레전드들의 빛나는 투샷

4.

'잘 생겨서 난리난' 윈터 경호원, 정체 밝혀졌다 "보디가드 아닌 모델"

5.

‘이혼 후에도 동거’ 윤민수, 80평 집→40억 건물 매각 “재산 분할 수순”

스포츠 많이본뉴스
1.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

2.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

3.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

4.

'구창모 먼저 출격한다!' 4타자 연속 홈런 충격, 상대 약점 노린 라인업 꺼냈다[창원 현장]

5.

'유영찬 설마 너마저' 5점차 리드서 S기회 날려. 1이닝 3안타 2볼넷 2실점. 막판 LG 우승 가도 최대 변수되나[수원 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.