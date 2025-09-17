스포츠조선

대한심장학회 27일 '심장의 날 걷기대회' 개최…"심혈관질환 예방 첫 걸음"

기사입력 2025-09-17 17:29


[스포츠조선 장종호 기자] 대한심장학회(이사장 강석민)는 심뇌혈관질환 예방관리 주간(9.1~9.7)과 세계 심장의 날(9.29)을 맞아 심장 건강의 중요성을 알리기 위해 오는 9월 27일 서울 송파구 올림픽공원 피크닉장에서 '심장의 날 걷기대회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 생활 속에서 실천하기 편리한 걷기라는 운동을 통해 시민들이 심혈관질환 예방을 위한 첫 걸음을 실천하고, 심장 건강의 중요성을 체험하고 느낄 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 올해 걷기대회는 사전등록 없이 당일 현장등록을 통해 누구나 참여할 수 있다.

행사는 오전 9시 30분부터 현장 등록과 부스 운영으로 시작하며, 개회식과 대한심장학회 강석민 이사장 인사말, 연세대학교 운동의학 및 재활연구실 연구원과 함께하는 준비운동, 단체사진 촬영을 거쳐 오전 10시 30분부터 본격적인 걷기대회가 진행된다. 걷기 코스는 올림픽공원 피크닉장 주변을 도는 3km 일반 코스(약 40~50분)와 유모차 이용자와 노약자를 위한 1.5km 배려 코스(약 30분)로 구성됐다.

행사장 곳곳에는 심혈관질환 인식 개선을 위한 다채로운 체험 부스가 마련된다. ▲혈압·혈당 체크, 인바디 및 복부비만 측정 ▲심폐소생술 교육 ▲체력·혈관 나이 측정 등 전문의 상담과 체험 프로그램이 무료로 제공된다. 특히 대한고혈압학회, 대한부정맥학회, 대한소아심장학회, 대한심뇌혈관질환예방학회, 대한심부전학회, 대한심혈관중재학회, 대한혈관학회, 심장대사증후군학회, 한국심초음파학회 9개 유관 학회가 대거 참여해 각 학회의 전문성을 살린 프로그램을 선보일 예정이다.

대한심장학회 강석민 이사장(세브란스병원 심장내과)은 "심혈관질환은 타 질환보다 급성 위험성이 높은 치명적인 질환으로, 국내 사망원인 2위에 해당하나, 많은 분들이 증상을 정확히 알지 못하고 방치하는 경우가 많다"며, "올해 걷기대회는 학회 간 협력과 시민 참여를 통해 심장 건강의 중요성을 생활 속에서 실천할 수 있도록 마련했다. 걷기라는 가장 손쉬운 방법을 통해 예방의 첫걸음을 함께 내딛길 바란다"고 전했다.

행사 후반에는 한국셔플댄스협회의 공연과 경품 추첨이 이어져 참가자들의 즐거움을 더한다. 1등 경품으로 LG 오브제 청소기를 비롯해 다이슨 에어랩, 폴리오 마사지기, 오므론 혈압계 등이 준비돼 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


대한심장학회 27일 '심장의 날 걷기대회' 개최…"심혈관질환 예방 첫 걸…

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

2.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

3.

수지X김선호 '현혹', 제주 촬영장 쓰레기 투기 결국 처벌 "과태료 부과"

4.

선예, 찰리 커크 추모 비난에 분노 "비극적 살인에 '잘 됐다'며 웃어야 하냐" [전문]

5.

'故 최진실 딸' 최준희, 화장 전후 공개했다가 우수수 언팔...차이 어느 정도길래

연예 많이본뉴스
1.

케이윌 교통사고에 영정사진 그린 정형돈·장성규..."두고두고 죄송" 6년만 사과

2.

48세 최강희, 결국 식당서 뛰쳐나갔다 "이게 맞는 건지 창피해"

3.

수지X김선호 '현혹', 제주 촬영장 쓰레기 투기 결국 처벌 "과태료 부과"

4.

선예, 찰리 커크 추모 비난에 분노 "비극적 살인에 '잘 됐다'며 웃어야 하냐" [전문]

5.

'故 최진실 딸' 최준희, 화장 전후 공개했다가 우수수 언팔...차이 어느 정도길래

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 삼성 라팍 폴대 쓰러졌다! 관중 없어서 천만다행.. 이걸 웃어야 하나 → 사상 초유의 취소 사유

2.

"내년에 큰 도움이 될 선수"…'제 2의 배찬승' 기대한다! 삼성 1R 지명, 서울고 투수 이호범

3.

한화 KBO 역대 최초 도전 밀리나…'광주 폭우' 18일 더블헤더 가능성 커졌다[광주 현장]

4.

대형 방수포 걷었더니 기습 폭우에 그라운드 물바다. 수원 LG-KT전 열릴 수 있나[수원 현장]

5.

"운이 굉장히 좋은 것 같다." 차단장이 놀라 덥석 잡았다. 1순위 후보가 8순위에 지명. '제2의 김영우'가 될 상인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.