K-팝 댄스 열풍 속 척추 건강 주의보…전문의 추천 스트레칭 '3가지'

기사입력 2025-09-18 08:36


사진출처=넷플릭스

[스포츠조선 장종호 기자] 넷플릭스 시리즈 '케이팝 데몬 헌터스'가 글로벌 흥행에 성공하며 케이팝 커버 댄스 열풍이 다시 불고 있다.

최근 국내외에서 청소년뿐만 아니라 다양한 연령이 참여하는 댄스 챌린지가 늘어나면서, 댄스가 일상 속 운동이자 취미로 자리 잡는 분위기다. 화려한 조명과 무대 위 아이돌의 동작을 따라 하며 즐거움을 느낄 수 있다는 점에서 긍정적이지만 한편으로는 척추 건강에 부담을 줄 수 있다는 점은 쉽게 간과된다.

아이돌 안무는 점프, 빠른 방향 전환, 허리와 골반을 크게 사용하는 동작이 많다. 이런 반복적이고 강도 높은 움직임은 목과 허리에 누적된 압박을 발생시키고, 준비운동을 소홀히 할 경우 작은 근육통에서부터 만성적인 척추 질환으로 이어질 가능성도 있다. 특히 평소 운동량이 적거나 허리 근육이 약한 경우, 부상의 위험은 더욱 커진다.

강남나누리병원 척추센터 임재현 병원장은 "아이돌 안무는 순간적인 힘과 빠른 동작 전환이 많아 척추와 주변 근육이 충분히 풀어지지 않은 상태에서 따라 하면 쉽게 무리가 간다"며 "단순 근육통으로 끝날 수도 있지만, 지속적으로 반복하게 된다면 허리디스크나 좌골신경통과 같은 질환으로 이어질 가능성도 있다"고 설명했다. 이어 "춤추기 전후에 반드시 스트레칭으로 척추 주변 근육을 이완시키고 유연성을 높여야 한다"고 강조했다.

댄스는 결국 근육과 관절에 큰 힘이 가해지는 '운동'과 비슷하다. 척추 안정성이 부족한 상태에서 무리한 동작을 반복하면 허리에 쉽게 무리가 갈 수 있어, 댄스를 즐길 때도 준비운동과 정리운동을 거르지 않는 습관이 필요하다.

스트레칭을 꾸준히 실천하면 척추 건강을 지키는데 큰 도움이 된다. 임재현 병원장은 "만약 커버 댄스 이후 허리 통증이 일주일 이상 지속되거나 일상생활에 영향을 줄 정도라면 전문의의 진료를 받는 것이 바람직하다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



※신경외과 전문의가 권장하는 스트레칭 3가지


1. 고양이 자세

네발 기기 자세에서 등을 둥글게 말아 올렸다가 다시 아래로 내리며 가슴을 여는 동작으로, 척추 유연성을 높이고 허리 긴장을 완화한다.

2. 허리 비틀기 스트레칭

바닥에 등을 대고 누운 상태에서 한쪽 무릎을 세우고 천천히 반대 방향으로 넘기며 척추를 회전시킨다. 허리와 골반 주변 근육의 긴장을 효과적으로 풀어준다.

3. 햄스트링 스트레칭

의자나 낮은 계단에 발을 올리고 무릎을 편 상태로 상체를 숙인다. 뒤 허벅지 근육을 늘려 허리에 가는 부담을 줄여준다.


임재현 병원장


