[경륜]실내에서 펼쳐지는 두뇌+체력 승부! '2025 광명스피돔 인도어 오리엔티어링 전국대회' 10월 12일 개최

기사입력 2025-09-19 06:35


◇사진제공=국민체육진흥공단

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 오는 10월 12일 광명스피돔에서 '2025 광명스피돔 인도어 오리엔티어링 전국대회'를 개최한다.

'오리엔티어링 대회'는 군인들의 독도법 훈련 방식에서 파생된 스포츠로 지도와 나침반을 이용해 주어진 지점을 찾아가는 것을 겨루는 스포츠다. 이번 '2025 광명스피돔 인도어 오리엔티어링 전국대회'는 사단법인 대한오리엔티어링연맹이 주최-주관하고 경륜경정총괄본부와 광명시청소년재단이 후원으로 개최된다.

이번 대회는 '인도어 오리엔티어링(Indoor Orienteering)' 종목으로 광명스피돔 내부에서 진행된다. 인도어 오리엔티어링은 공간지각력과 체력이 동시에 요구되며, 실내에서도 박진감 넘치는 스포츠가 가능하다는 점에서 최근 주목을 받고 있다. 연령과 성별 등에 관계없이 누구나 참가할 수 있는 개인전(초급, 중급, 상급)과 단체전으로 나눠 진행된다. 단체전은 초등학생 자녀 1명 이상을 포함하여 2인 이상으로 참가해야 한다. 참가비는 무료이며 오는 10월 5일까지 신청할 수 있다. 참가 신청 및 대회 요강 등 자세한 사항은 대한오리엔티어링연맹 홈페이지에서 확인할 수 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



