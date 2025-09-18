스포츠조선

부민병원, 스키 국가대표 홍동관·이한희·신정우 선수 후원…2026 동계올림픽 활약 지원

기사입력 2025-09-18 17:39


[스포츠조선 장종호 기자] 부민병원그룹(이사장 정흥태)은 지난 15일 부민 프레스티지 라이프케어센터에서 알파인 스키 국가대표 홍동관, 이한희, 신정우 선수와 공식 후원 계약을 체결했다고 밝혔다.

홍동관 선수(하이원리조트)는 대한민국 알파인 스키 간판주자로 2024-2025시즌 FEC컵 남자 회전경기에서 2위를 차지하는 등 수많은 국제무대에서 활약하며 한국 스키역사를 새롭게 써 내려가고 있다.

이한희 선수는 2025년 용평 FIS컵 남자 회전경기 우승을 거두며 활약을 이어가고 있다.

또한 신정우 선수(하이원리조트)는 2024년 12월 알펜시아 FIS 국제대회 회전(SL) 부문에서 1위, 2025 회전(SL) 한국 내셔널 챔피언, 2025 GS(대회전) 피스 포인트 한국랭킹 1위를 기록하며 차세대 기대주로 주목받고 있다.

이번 후원은 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 앞두고 세 선수가 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

부민병원그룹은 선수들에게 체계적인 퍼포먼스 관리와 다양한 후원 혜택을 제공하며, 세 선수는 국내외 대회 출전 시 부민병원 브랜드를 사용하게 된다.

정훈재 부민 미래의학연구원장은 "세 선수는 오랜 노력과 헌신으로 대한민국 알파인 스키의 위상을 높여온 주역들"이라며 "다가오는 2026 동계올림픽에서도 최상의 기량을 펼칠 수 있도록 부민병원그룹이 든든한 동반자가 되겠다"고 전했다.

한편 부민병원그룹은 대한스키협회, 한국골프협회, 한국프로골프협회, 프로야구단 키움히어로즈 등 다양한 종목의 후원을 이어오며 대한민국 스포츠 발전에 기여하고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


부민병원, 스키 국가대표 홍동관·이한희·신정우 선수 후원…2026 동계올…
왼쪽부터 알파인 스키 국가대표 신정우 선수, 이한희 선수, 부민병원 정훈재 원장, 홍동관 선수


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박태환, 19살 때 잠실에 자가 매입했다..."그때 사길 잘했다" (편스토랑)

2.

박진영, 스트레이 키즈에 금 160돈 선물…1억짜리 빌보드 축하[SC이슈]

3.

코요태 빽가, 학폭 피해 고백 "1등했다고 엄청 맞아"

4.

"장례식도 안 온 사람들이"…故오요안나 유족, '검은 옷' 기상캐스터 추모에 분노[종합]

5.

성시경·옥주현→송가인·강동원…소속사 미등록 사태, 문체부 "계도기간"[종합]

연예 많이본뉴스
1.

박태환, 19살 때 잠실에 자가 매입했다..."그때 사길 잘했다" (편스토랑)

2.

박진영, 스트레이 키즈에 금 160돈 선물…1억짜리 빌보드 축하[SC이슈]

3.

코요태 빽가, 학폭 피해 고백 "1등했다고 엄청 맞아"

4.

"장례식도 안 온 사람들이"…故오요안나 유족, '검은 옷' 기상캐스터 추모에 분노[종합]

5.

성시경·옥주현→송가인·강동원…소속사 미등록 사태, 문체부 "계도기간"[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

지독하다! '1566억' 이정후를 연장전 대주자로 쓰다니 → 벼랑 끝 SF, 수단 방법 안 가린다

2.

톱타자 허경민이 사라졌다. 한화에서 온 보상선수가 시즌 두번째 톱타자 출전[수원 현장]

3.

나는 '찰칵', 너는 앞구르기! '흥부'가 기가 막혀...어쩌면 케인 이후 최고의 파트너, 손흥민 '공격 단짝' 찾았다

4.

미친 손세이셔널! 손흥민 MLS 대문 장식→'대폭발' 첫 해트트릭 강조…'평점 9.7점' 컨디션 최상, 월드컵까지 가져갈까

5.

'비운의 부상, 어깨 수술, 1년 휴업' 공 못 던지는 안우진, 1군 엔트리 전격 합류 왜?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.