'둘째 임신' 이시영, 홀로 아들 키우는 고충 "막달이라 잘 못 놀아줘"

최종수정 2025-11-04 21:12

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이시영이 출산 전 마지막 캠핑을 떠났다.

4일 이시영의 유튜브 채널에는 '출산 전 마지막 캠핑'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 소개글에서 이시영은 "길었던 추석연휴에 지인들과 캠핑 다녀왔어요. 임신 8개월차에 접어들어 몸도 무겁고 컨디션도 마음같지 않았지만 정윤이(아들) 그리고 친구들과 함께하니 너무 즐겁고 행복했습니다"라고 전했다.

이어 공개된 영상에서 이시영은 아들, 지인들과 함께 카라반 캠핑장에서 맛있는 음식을 먹고 대화를 나누며 행복한 시간을 보냈다.


이시영은 "너무 좋은 사람들이랑 캠핑장 오니까 제 마음도 너무 편하고 정윤이도 마음 편하게 맡길 수 있어서 너무 행복하다"고 고백했다.

특히 이시영은 아들 정윤이가 지인들과 어울려 잘 놀자 "제가 이제 막달이라 마음처럼 잘 못 놀아주는데 삼촌 이모들이 많이 놀아줘서 너무 좋다"고 전했다. 이후 이시영은 여수에서 케이블카도 타며 잊지 못할 추억을 만들었다.한편 이시영은 2017년 9세 연상의 요식업 사업가와 결혼해 슬하에 아들 정윤 군을 뒀으나 지난 3월 이혼 소식을 전했다. 이후 지난 7월 전 남편의 동의 없이 냉동 배아를 이식해 현재 둘째를 임신 중이라고 고백해 화제가 됐다. 둘째는 딸로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com

