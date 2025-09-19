스포츠조선

한석준 아나운서, 고령층 면역증강 인플루엔자 백신 플루아드쿼드 모델 발탁

기사입력 2025-09-19 10:43


한석준 아나운서, 고령층 면역증강 인플루엔자 백신 플루아드쿼드 모델 발탁

한석준 아나운서가 인플루엔자 백신 모델로 발탁됐다.

글로벌 백신기업 CSL시퀴러스코리아(CSL Seqirus Korea)와 삼진제약은 대중에게 신뢰감을 주는 한석준 아나운서를 모델로 선정하고, 65세 이상 고령층 대상 면역증강 인플루엔자 백신 '플루아드쿼드프리필드시린지(Fluad® Quad Prefilled Syringe, 이하 플루아드쿼드)'의 새로운 광고 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 제품명 '플루아드쿼드'에서 착안한 애칭 '아드'를 활용해 친근감을 높였다. 특히 65세 이상 고령층이 플루아드쿼드를 생활 속 든든한 파트너로 인식하도록 하는 데 초점을 맞췄다.

인플루엔자는 65세 이상 고령층에서 입원 및 사망 등 중증화 위험이 가장 높다. 실제로 인플루엔자로 인한 입원 환자의 약 70%, 사망 환자의 약 90%가 고령층에서 발생하는 것으로 추정된다. 특히 인플루엔자에 감염된 고령층은 첫 2주간 심장마비 위험이 3~5배, 뇌졸중 위험이 2~3배 증가하는 것으로 확인됐으며, 사망 위험은 최대 6배까지 높아지는 것으로 알려져 있다. 하지만 노화로 인한 면역 기능 저하로 인해 표준 인플루엔자 백신 접종 후에도 예방 효과가 31~58% 수준에 머무르는 것으로 나타나, ,이에 대한 새로운 대안이 꾸준히 요구돼 왔다.

면역증강제 MF59를 포함한 플루아드쿼드는 고령층의 면역 반응을 강화해 인플루엔자 예방 효과를 높이며, 표준 인플루엔자 백신과 비교했을 때 일부 연구에서 면역 반응의 크기와 폭이 더 크게 관찰된 바 있다. 이를 통해 기존 백신이 보통 약 6개월간 예방 효과를 보이는 것과 달리, 최대 1년의 장기 보호 효과를 제공해 고령층에서 보다 지속적인 예방에 기여할 것으로 기대된다. 플루아드쿼드는 이번 2025/26 절기에 전국 주요 병·의원에서 접종 가능하다.

유기승 CSL 시퀴러스코리아 대표는 "이번 광고 캠페인을 통해 플루아드쿼드, 즉 '아드'가 고령층을 인플루엔자로부터 지켜주는 든든한 백신으로 자리 잡기를 바란다"며 "한국은 이미 초고령 사회로 진입했고, 조부모·부모·손주 3대가 밀접하게 교류하는 가족 구조가 일반적이다. 이 같은 특성상 손주로부터 전파된 독감이 노인에게 치명적인 결과를 초래할 수 있고, 이는 가정 내 돌봄 공백을 넘어 사회 전반의 돌봄 체계와 공공보건에도 큰 영향을 미친다. CSL 시퀴러스코리아는 한국 시장에 백신을 안정적으로 공급해 온 글로벌 백신기업으로서, 삼진제약과 함께 플루아드쿼드와 같은 효과적인 백신을 통해 국내 고령층과 국민 전체의 건강 보호, 나아가 공중보건 안전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김상진 삼진제약 사장은 "이번 광고 캠페인을 통해 고령층에서 인플루엔자 예방에 보다 효과적인 백신은 면역증강제를 함유한 플루아드쿼드라는 것이 확실하게 인식될 수 있기를 바란다"라며, "다가오는 독감 시즌을 맞아 삼진제약은 CSL 시퀴러스코리아와 함께 고품질 백신을 안정적으로 공급할 것이고, 이를 통해 고령층을 비롯 국민 모두의 건강을 위한 감염 예방에 적극 기여할 수 있도록 최선을 다할 것이다"라고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

