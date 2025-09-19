63세 여성·31세 남성 결혼, 호칭은 "왕자님·공주님"…시어머니보다 6…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 63세 여성과 31세 남성이 결혼해 화제를 모으고 있다.
일본 매체 찬토웹과 라인뉴스에 따르면, 여성 아자라시는 48세에 이혼한 뒤, 홀로 자녀를 키우며 반려견 의류 사업을 운영해왔다. 몇 차례 연애 앱을 통해 남성을 만났지만 실망감에 결국 독신 생활을 선택했다.
그러던 중 2020년 8월, 도쿄의 한 카페에서 분실한 휴대전화를 발견, 이를 찾으러 온 남성에게 돌려주었다. 이것이 만남의 시작이었다.
첫 데이트에서 남성은 '공주님이 되어주세요'라는 내용의 러브레터를 건넸고, 두 사람은 한 달이 지나서야 서로의 실제 나이를 알게 됐다.
아자라시의 아들은 현재 결혼해 아이가 있으며, 남편보다 6살 많지만 이들의 관계를 처음부터 지지했다.
반면 남편의 어머니는 처음엔 반대했지만 아들의 지속적인 설득 끝에 수용했다.
두 사람은 2022년 크리스마스에 혼인신고를 마쳤고, 결혼 3년 차인 현재도 애정을 유지하며 집안일을 나누고, 함께 결혼 중개업체도 운영 중이다.
아자라시는 "지금도 서로를 왕자님, 공주님이라 부른다"고 말했다.
이 부부에 대해 온라인에서는 다양한 반응이 쏟아졌다.
한 네티즌은 "여성이 젊어 보이고 자신감 있으며 경제적으로도 성공했다. 사랑받을 자격이 충분하다"고 응원했지만, 또 다른 사람은 "남편이 언젠가 더 젊고 예쁜 사람에게 떠날 수도 있지 않겠느냐"고 우려를 표했다.
이에 대해 아자라시는 "지금 행복하면 그걸로 충분하다"며 "만약 그가 재혼하게 된다면 스스로 책임져야 할 것"이라고 말했다.
