살림 잘하는 사람은 집에 ‘이것’ 안 둡니다

집이 깔끔한 사람은 물건을 잘 사는 사람이 아니라 불필요한 물건을 잘 비우는 사람이다.
언젠가 쓸모 있을 거라는 생각으로 쌓아둔 플라스틱 쇼핑백은 대부분 방치된다. 모양과 크기가 제각각이라 수납도 어렵고, 공간만 차지한다. 필요한 만큼만 깔끔히 접어 보관하고 나머지는 재활용으로 처리하자. 재사용 가능한 에코백을 활용하면 플라스틱 봉지 의존도를 줄일 수 있다. 정리 후에는 수납함에 넣어 깔끔하게 관리하자.
유통기한 지난 양념·소스류
오랫동안 입지 않은 옷
1~2년 동안 입지 않은 옷은 앞으로도 입을 가능성이 낮다. 계절마다 꺼냈다 넣기만 반복하며 옷장 공간을 낭비한다. 옷을 점검해 자주 입는 옷 위주로 정리하고, 기부나 재활용으로 처리하자. 옷걸이와 수납박스를 활용해 옷을 깔끔히 정리하면 스타일링도 편해진다. 옷 정리는 미니멀한 옷장과 효율적인 생활의 시작이다.
남는 유리병·텀블러
잼병, 유리병, 텀블러는 재활용하려고 모아두지만, 많아지면 수납 공간을 잡아먹는다. 용도가 불분명한 병은 먼지만 쌓이며 공간을 어지럽힌다. 디자인과 용도가 명확한 것만 남기고 나머지는 재활용하거나 기부하자. 유리병은 소분 용기나 화병으로 활용하면 실용적이다. 정기적으로 수납함을 점검해 불필요한 텀블러를 줄이자.
쓰지 않는 기념품·무료 사은품
기념품, 판촉용 머그컵, 캐릭터 굿즈는 공짜라는 이유로 쌓이지만, 실제로는 방치되기 쉽다. 용도 없는 물건은 공간을 어지럽히고 먼지를 모은다. 감정적 애착을 내려놓고, 실용적인 것만 남기자. 기념품은 사진으로 남기고 물건은 정리하면 마음도 가벼워진다. 장식용으로 사용할 물건은 한두 개만 전시해 깔끔함을 유지하자.
오래된 서류와 잡지
오래된 영수증, 설명서, 잡지는 언젠가 필요할 수도 있다는 생각에 쌓인다. 하지만 대부분 다시 보지 않고 공간만 차지한다. 디지털로 대체 가능한 서류는 스캔해 저장하고, 물리적 서류는 한 달에 한 번 정리하자. 잡지는 흥미로운 페이지만 오려 보관하고 나머지는 재활용하자. 서류함이나 파일 박스를 활용하면 깔끔한 정리가 가능하다.
고장난 전자제품과 케이블
고장난 헤드폰, 충전기, 오래된 전자제품은 수리할 계획 없이 방치되기 쉽다. 얽힌 케이블은 공간을 어지럽히고 먼지를 모은다. 작동하지 않는 제품은 즉시 재활용하거나 폐기하자. 필요한 케이블만 용도별로 정리해 수납함에 보관하면 깔끔함이 유지된다. 전자제품 점검은 주기적으로 진행해 불필요한 물건을 줄이자.
집이 복잡한 이유는 공간이 좁아서가 아니라 불필요한 물건이 많아서다. 한 번에 모든 것을 정리하려 부담스러운 사람은 하루에 하나씩 줄이는 습관부터 시작하자. 비움의 습관이 쌓이면 깔끔하고 여유로운 공간이 만들어진다.