불륜 남성 직원에 "6억원 줄게 이혼해"…결별 후 "돈 돌려줘" 소송

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 여성 사업가가 불륜관계에 있던 젊은 남성 직원에게 이혼을 하라며 6억원을 건넸다가 결별 후 돈을 돌려달라고 소송을 제기했지만 최종적으로 패소했다.
하지만 주씨와 허씨는 1년 만에 성격 차이로 결별했고, 이후 주씨는 허씨와 그의 전처를 상대로 해당 금액을 반환하라는 소송을 제기했다.
1심 재판부는 주씨의 손을 들어주며, 해당 금액이 사회적 질서와 미풍양속에 반하는 '무효 증여'라고 판단해 반환을 명령했다. 그러나 허씨와 전처는 이에 불복해 항소했고, 2심 재판부는 주씨가 해당 금액을 허씨의 전처에게 증여했다는 명확한 증거를 제시하지 못했다고 판단했다.
결국 2심 재판부는 1심 판결을 뒤집고, 허씨의 전처에게 금액을 반환할 의무가 없다고 판결했다.
중국 온라인에는 주씨의 행동을 비판하는 글들이 쏟아졌다.
한 네티즌은 "불륜 직원의 이혼을 위해 300만 위안을 쓰는 건 말도 안 된다"고 했고, 또 다른 이들은 "남의 가정을 깨놓고 돈을 돌려달라는 건 이치에 맞지 않는다", "허씨는 전처에게 돌아갈까?" 등의 댓글을 게시했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com