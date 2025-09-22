건강한 기부의 실천…한림대의료원 대표적 ESG 활동 '제5회 위런위로' …

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교의료원은 전국민이 참여할 수 있는 기부 버추얼 레이스 '제5회 위런위로(WeRunWe路)'를 오는 10월 25일부터 11월 16일까지 진행한다. 참가신청은 9월 22일부터 10월 15일까지다.
참가자들은 행사 기간 동안 원하는 장소에서 레이스 코스 3km, 5km, 10km 중 자유롭게 선택하여 참여할 수 있으며, GPS 기반 앱 기록을 개인 소셜미디어에 게시해 인증할 수 있다. 참가비는 1인당 3만원으로 기부금 영수증 발급도 가능하다.
참가자 전원에게는 기념 메달, 기능성 티셔츠, 폴딩 방석, 화장품 3종 샘플, 생수, 손수건 등이 기념품으로 제공된다. 위런위로 첫 행사부터 꾸준히 후원해온 닥터솔루션(앤닥터)은 올해에도 화장품 3종 샘플 1000개와 화장품 400개를 지원했다. 백산수도 지난해에 이어 생수와 함께 앱 전용 무료 쿠폰 1000장을 후원하며 참여를 이어갔다. 한림화상재단 또한 직접 제작한 손수건 1000개를 기부하며 뜻을 함께했다. 한림대학교의료원은 후원받은 물품을 모두 기념품과 이벤트 상품으로 마련해 참가자들에게 제공할 계획이다.
◇저소득 아동·청소년의 자립과 화상환자·소방관 치료 등 지원
위런위로는 2021년 한림대학교의료원 개원 50주년을 기념해 처음 시작돼 지금까지 약 1억 3000만원 이상의 누적 기부금을 달성했다. 참가자들의 기부금 전액을 사회복지법인 한림화상재단 등에 전달하며 화상환자와 소방관을 비롯한 사회적 약자를 돕는 대표적 ESG 활동으로 자리 잡았다.
첫해 열린 '위런위로: 천천히 가도 괜찮아'는 1384명이 참여해 4152만원을 모금했으며, 한림화상재단, 상록보육원, 신림종합사회복지관, 영등포노인종합복지관 등에 전달돼 저소득 아동·청소년의 자립과 생계에 사용됐다.
2022년 '제2회: 숨겨진 영웅을 위하여'는 3013만원이 모금돼 전액 한림화상재단에 기부됐다. 매년 화재 현장에서 순직한 소방관들의 안전과 보호 시스템이 사회적 문제로 떠오름에 따라 소방관 대상 심리치료의 필요성에 공감했다. 이에 기부 목적을 '화상환자와 소방관 트라우마 치료 지원'으로 정해, 우리 사회의 안전을 위해 헌신하는 소방관들의 심리적 회복을 도왔다.
2023년 '제3회 위런위로'에서는 참가자들의 기부금 3015만원이 화상환자 치료비로 쓰여 장기 치료에 따른 부담을 낮췄다. 또한 화재 현장에서 정신적 충격을 경험한 소방관 50명에게는 심리 상담과 트라우마 회복 프로그램을 제공했다. 특히 한림대학교한강성심병원과 함께 소방관 대상 심리 회복 프로그램을 정교화해 '소방관 트라우마 119 아카데미'를 개발했다. 이를 통해 위런위로가 단순한 기부를 넘어 환자의 삶의 질 개선과 소방관의 마음건강 회복이라는 두 가지 사회적 가치를 동시에 실현했다는 평가를 받았다.
지난해 열린 '제4회 위런위로'는 3010만원을 전액 전달하여 70명의 소방관을 대상으로 트라우마 회복 프로그램을 운영했다. 현재까지 총 150명의 소방관을 대상으로 맞춤형 치료와 심신 안정화 프로그램을 제공하고 있다.
위런위로는 단순한 기부 행사를 넘어 국민이 함께 만드는 건강한 나눔 문화로 자리매김했다. 지난 4년간 4390명이 참여했으며, 지역 관공서와 기업 후원사도 함께했다. 올해는 5주년을 맞아 한림대학교의료원은 누적 성과를 바탕으로 화상환자와 소방관을 향한 사회적 책임을 강화하고, ESG 경영 실천도 한층 확대할 계획이다.
이번 행사에 관한 자세한 내용은 위런위로 홈페이지와 한림대학교의료원 페이스북, 인스타그램에서 확인할 수 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
