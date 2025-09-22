스포츠조선

리드플래닛 "가맹점 운영 매뉴얼, 프랜차이즈 분쟁 예방 효과적"

기사입력 2025-09-22 16:12


프랜차이즈의 가맹점 운영 매뉴얼에 대한 관심이 높아지고 있다. 가맹점 운영 매뉴얼은 매장 운영 전반에 걸친 모든 사항이 담긴 내용으로 가맹점 관리와 유지, 분쟁 예방에도 효과적이기 때문이다. 프랜차이즈 운영 매뉴얼은 매장 개점 준비부터 고객 응대, 위생 관리, 재고 관리, 마케팅 활동에 이르기까지 가맹점주가 본사의 기준에 맞춰 매장을 운영할 수 있도록 돕는 상세한 가이드라인을 뜻한다. 브랜드의 일관성을 유지하는 데 결정적인 역할을 한다. 아울러 신규 가맹점주가 빠르게 본사 시스템에 적응하고 안정적인 사업을 시작할 수 있도록 돕는 등 초기 시행착오를 줄이는 효과도 있다. 매뉴얼이 제대로 갖춰지지 못했다면 브랜드 가치 하락을 불러올 수 있다. 윤인철 광주대학교 창업학과 교수는 "가맹점주마다 각기 다른 방식으로 매장을 운영해 서비스 품질이 불균형해지면서 위생 문제가 생기거나 본사의 정책과 다른 독자적인 마케팅으로 브랜드 가치가 하락하는 일 생길 수 있다"며 "고객의 불만족으로 이어져 브랜드 경쟁력을 약화시키는 결과를 낳는다"고 말했다.

운영매뉴얼을 체계적으로 구축하고 실제 가맹점주들이 잘 따르도록 관리하는 것이 쉽지 않지만, 프랜차이즈 ERP 시스템을 활용하면 관리가 수월하다. 프랜차이즈업계 전용 ERP 시스템을 선보이고 있는 리드플래닛 은 "프랜차이즈 ERP 서비스는 가맹 본사가 가맹점을 체계적으로 관리하고 가맹점의 성장을 돕는 데 특화된 운영 설루션"이라고 밝혔다.

리드플래닛은 가맹점 품질관리 시스템을 통해 매뉴얼 수율 및 레시피 관리를 통한 품질 경쟁력 강화, 가맹점 손실율 분석과 개선을 통한 가맹점 수익 향상, 브랜드 핵심 원재료와 사입 방지, 위생 기준 및 제품 조리법, 고객 응대 등의 내용 제공으로 서비스를 균일하게 관리하도록 도움을 준다.

리드플래닛 관계자는 "프랜차이즈 전용 ERP는 가맹사업법에 기반한 자체 개발 전자계약 기능과 매출 현황, 재고 관리 등 여러 데이터를 한눈에 파악할 수 있는 메뉴도 제공한다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



