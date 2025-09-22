스포츠조선

통큰푸드, IFS 창업박람회 참가 '솥뚜껑 닭볶음탕' 아이템 선보여

기사입력 2025-09-22 16:27


통큰푸드가 솥뚜껑 닭볶음탕 브랜드를 앞세워 2025년 하반기 IFS 프랜차이즈 창업박람회에 참가한다.

22일 통큰푸드에 따르면 2025 하반기 IFS 프랜차이즈 창업박람회는 25일부터 27일까지 서울 코엑스에서 진행된다. 통큰푸드는 2025 하반기 IFS 프랜차이즈창업박람회에 참가, 통큰할매닭볶음탕으로 예비창업자들에게 차별화된 닭볶음탕 전문 브랜드의 가맹상담을 진행한다. 특히 창업박람회에 참가한 예비 가맹점주를 대상으로 가맹비 전액 면제, 물류이행보증금 전액 면제, 간판 지원, 기존 인테리어 사용 가능 등 초기 투자 부담을 없애는 혜택도 제공한다. 통큰솥뚜껑 닭볶음탕은 국내산 계육만을 사용하고 독창적인 솥뚜껑 조리 방식을 도입해 차별화된 메뉴를 선보이고 있다. 푸짐한 양의 닭볶음탕과 특제 양념, 다양한 사이드 메뉴 등이 합리적인 가격대로 제공하고 있다. 대표 메뉴는 통큰할매닭볶음탕, 얼큰닭개장, 닭곰탕, 닭도리탕 정식 등이다.

통큰푸드는 "표준화된 레시피로 초보 창업자가 손쉽게 운영 가능, 본사 직배송 시스템을 통한 원재료 품질 유지, 회전율 높은 식사형 메뉴 구성, 배달·포장 매출 병행이 가능토록 지원하는 등 본사와 가맹점 간 상생경영 모델 운영을 위해 노력하고 있다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



