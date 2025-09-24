스포츠조선

[SC헬스칼럼] 스마일라식, 다 같지 않다?…'이 장비' 사용하는지 확인

기사입력 2025-09-24 09:06


최근 시력교정 수술은 '회복은 더 빠르게', '각막 절삭은 더 적게', 그리고 '시력의 질은 더 높게' 하는 기술적 진화가 계속되고 있다.

이 흐름 속에서 특히 주목받고 있는 수술이 짜이스사가 개발한 '스마일(SMILE)'이다.

스마일 수술은 펨토초 레이저를 이용해 각막 내부에 미세한 렌티큘(얇은 조직 조각)을 만들어 2~4㎜ 미세 절개로 제거하는 방식으로 시력을 회복한다. 안구건조증, 각막 신경 손상, 플랩 합병증 같은 부담을 크게 줄일 수 있어 많은 분들이 선택한다.

그런데, 최근 짜이스 스마일과 유사한 방식의 수술들이 등장하며 수술 명칭을 혼용해 소개하고 있어 혼선을 겪는 일이 생기고 있다.

결론부터 말하면 스마일 수술이라고 해서 모두 같지 않다.

환자 입장에서 수술을 고려할 때 단순히 '스마일'이라는 이름만 듣고 결정하기보다는 실제 사용하는 수술 장비가 독일 짜이스사의 오리지널 비쥬맥스 (VisuMax 500, VisuMax 800) 장비인지, 혹은 후발 제조사의 유사 기술인지 정확히 확인하는 것이 중요하다.

실제 짜이스사의 스마일라식, 스마일프로는 장비의 정밀도, 수술 결과의 안정성으로 미국 FDA와 유럽 CE의 공식 승인을 받은 수술이다. 또한 축적된 수술 건수, 임상 논문 등에서 최근 나온 수술법들과는 질적 양적으로 뚜렷한 차이를 보인다.

삶의 질을 결정짓는 시력은 단지 '지금 잘 보이는 것'만으로 충분하지 않다.


수술 후 수년이 지나도 눈이 건조해지거나 시야가 흐려지지 않고, 선명하고 편안한 시야를 오래 유지할 수 있는지가 중요하다. 그리고 이러한 '장기적인 안정성'이야말로 시력교정술을 선택할 때 가장 중요한 평가 기준이 되어야 한다. 그런 의미에서 장기 임상 데이터를 축적한 짜이스의 스마일라식과 스마일프로의 장비와 기술은 여타 유사한 수술들과 비교 불가다.

짜이스 스마일프로는 렌티큘 형성 시간이 약 10초 내외에 불과할 정도로 수술 속도도 빠르다. 첨단 스캐너 기술이 장착돼 수술이 정밀하고 수술 시간이 짧다. 수술 시간이 짧을수록 눈의 움직임에 따른 리스크가 줄고 각막 손상 위험도 낮아진다. 당연히 수술 안정성과 회복 속도, 시력의 질까지도 더 높은 수준으로 이어진다.

또한 스마일프로는 현재까지 렌티큘 기반 수술 중에서 유일하게 원시 교정까지 가능하다. 중심부 보존과 주변부 절삭이 필요한 원시 환자에게 적용 가능한 역렌티큘 형성 알고리즘을 구현했기 때문이다. 이에 대한 임상 논문도 다수 발표됐다.

스마일 수술이라고 해서 모두 같지 않다. 수술의 안정성과 예측 가능성, 그리고 과학적 검증의 깊이를 꼼꼼히 따져 자신의 시력교정 수술을 결정하는 것이 옳다.
도움말=온누리스마일안과 김부기 원장


　◇온누리스마일안과 김부기 원장


