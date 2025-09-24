스포츠조선

"부모들 자녀 성장 걱정 덜어주고 싶다"…윤종서 원장의 '잘 키우고 볼 일이다' 시리즈 화제

기사입력 2025-09-24 12:01


[스포츠조선 장종호 기자] 성장 중심 진료 의료기관 키탑 소아청소년의원 윤종서 원장이 성장 관련 소책자 '잘 키우고 볼 일이다' 시리즈를 출판, 화제가 되고 있다.

한림의대 소아청소년과 교수 출신인 윤종서 원장은 성장 진료 연구에 매진하는 등 아이들의 성장에 관심을 갖고 진료 및 치료에 집중하고 있다.

자녀의 성장 문제로 고민하는 부모를 위해 올바른 성장 정보를 제공하기로 마음먹은 것이 소책자 시리즈를 시작한 계기다.

윤종서 원장은 현재까지 수면과 성장 1권과 2권, 키와 유전에 대해 소책자를 발간해 부모들의 관심에 힘입어 발간 즉시 동이 나 벌써 인쇄만 몇 차례 진행했다.

최근에는 키와 살에 대한 오류 등을 담은 원고를 마감해 성장 소책자 4권을 발행했다.

윤 원장은 앞으로 운동과 성장, 성조숙증 치료 중에 발생하는 오해 등을 다룰 예정이며 성장 시리즈 소책자가 일정 정도 발간되면 성장을 총정리해 책자를 출간할 계획이다.

윤 원장은 수면과 성장편에서는 아동의 수면과 성장간의 관계를 과학적으로 분석해 부모가 가정에서 주의해야 할 사항 등을 담았으며 3권 키와 유전편에서는 우리나라를 포함한 선진국 인구의 키 성장세가 이미 생물학적 한계에 도달, 정체되고 있음을 데이터와 함께 제시하면서 부모들이 가정에서 키 성장을 위해 해야 할 일 등을 조목조목 나열했다고 설명했다.

특히 최근 발간된 키와 살편에서는 살이 키로 간다는 믿음의 기원과 오류를 살펴보고 과체중 및 비만 아이들의 성장 패턴과 개선점을 제시했다.

윤종서 원장은 "진료실에서 하루에도 부모들로부터 몇 번씩 듣는 말이 있다. 아이를 제대로 못 키우고 있다는 죄책감이 든다는 말이다. 너무 말랐는데, 너무 살이 쪘는데, 키가 너무 작은데, 다른 아이보다 입이 짧은데 등이다. 그래서 성장 시리즈 책자를 발간해 이 같은 부모들의 걱정 거리를 덜어 주고 싶었다. 병원 진료 대기실에 항상 비치해 놓고 있으므로 아이의 성장에 대해 고민 중인 부모들은 한 권씩 가져가 조금이나마 아이의 성장 고민을 덜기 바란다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


