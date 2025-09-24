부모님 건강 위한 마사지기·건기식, 잘못하면 '독'…'이것' 체크해야

|
[스포츠조선 장종호 기자] 추석이 다가오면서 부모님께 드릴 선물을 준비하는 손길이 분주하다.
소형 마사지기는 휴대가 간편하고 사용법도 쉬워 진동, 저주파, 공기압, 온열 등의 기능을 쉽게 사용할 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 가벼운 근육통의 경우 적절히 사용하면 일상 속 피로 회복이나 근육 이완에 도움을 줄 수 있다.
하지만 주의해야 할 점도 있다. 인공관절 등 수술 이력이나 관절염, 골다공증, 척추질환, 혈액순환 장애 등 기저질환이 있는 경우 사용 시 각별한 주의가 필요하다.
또한, 마사지기를 통해 일시적으로 통증이 완화되더라도 근본적인 원인이 해결된 것은 아니며, 오히려 병원 진료 시기를 놓쳐 질환을 악화시킬 우려가 있다. 통증이 3일 이상 지속되거나 이상 증상이 나타날 경우 즉시 사용을 중단하고 병원을 찾아야 한다.
이와 함께, 글루코사민, 콘드로이친, 비타민D 등 관절 건강에 도움을 줄 수 있는 성분이 함유된 건강기능식품이나 건강 먹거리를 선물로 선택하는 경우도 많다. 그러나 고령층은 복용 중인 약물이 있는 경우가 많고, 개인 체질도 달라 제품 섭취 전 의료진과 상담하는 것이 바람직하다.
대동병원 관절센터 서진혁 과장(정형외과 전문의)은 "건강을 위한 선물이라도 사용자의 건강 상태에 맞지 않으면 오히려 해가 될 수 있다"며 "특히 근골격계 질환이 있는 경우에는 반드시 사용 전 의료진과의 상담을 거치는 것이 바람직하다"고 조언했다.
이어 "근골격계 통증이나 불편감이 있음에도 불구하고 병원을 찾지 않고, 가정에서 기기나 식품으로 스스로 해결하려는 경우가 종종 있다"며 "이러한 방식은 증상을 키우는 원인이 될 수 있으며 반복적인 통증이나 일상생활에 불편을 줄 정도의 증상이 나타난다면 가까운 정형외과에 내원해 정확한 진단과 치료를 받는 것이 근본적인 건강 관리의 시작"이라고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
