가맹점주단체등록제 도입, '가맹점주 권한 강화' 가맹본부 관심 확대

가맹점주단체등록제가 도입된다. 불필요한 품목 구입 강제 등 불공정행위 법 집행도 강화된다. 공정거래위원회는 지난 23일 가맹점주의 권익을 강화하기 위한 이같은 종합 대책을 발표했다. 프랜차이즈 가맹점주의 협상력을 높이겠다는 취지다. 그러나 프랜차이즈 업계 안팎에선 가맹점주에게만 유리한 제도로 상생보다는 가맹점과의 갈등만 부추기고, 사업 존속을 위협할 수 있다는 우려를 표하고 있다. 상황이 이렇다보니 상생 실천 등으로 가맹점에게 높은 점수를 받는 가맹본부들에 대한 관심이 높아졌다.
동태탕과 잘 삶은 삼겹, 보쌈김치, 오징어 숙회가 곁들여진 이색 조합을 한 번에 맛볼 수 있는 '양은이네 얼큰동태탕&오징어보쌈'은 가맹점주 권한을 강화하고, 안정적 운영을 위한 노하우 등을 지원한다. 신근식 양은이네 얼큰동태탕%오징어보쌈 대표는 "최근 가맹문의가 이어지고 있지만, 중요한 것은 개수가 아니다"며 "무리한 확장보다는 오픈한 가맹점의 안정적 운영을 위해 더 노력하고 있다"고 말했다. 이를 위해 현장 관리 능력을 키우는 한편 가맹점의 세무, 마케팅, 접객 등도 수시로 점검하고 지원하고 있다.
한편 가맹점과의 소통, 협조가 더 중요해지면서 온라인으로 효율적 관리에 대한 중요성도 강조되고 있다. 리드플래닛 관계자는 "가맹점 관리앱은 프랜차이즈 본사 입장에서 가장 필수로 갖춰야 할 핵심요소가 되고 있다"고 말했다. 리드플래닛이 제공하는 프랜차이즈 ERP는 기술 신용평가 TI-3 등급을 인증받은 프로그램이다. 선진화된 프랜차이즈 전용 ERP다. 리드플래닛은 가맹사업법을 준수하며 시간, 장소 상관없이 안전하게 계약할 수 있는 전자 계약 시스템 리드컨트렉트를 포함해 PC, 스마트폰, 태블릿 등 다양한 기기로 접속해 공지사항부터 1:1 상담까지 가맹본사와 가맹점이 소통할 수 있는 리더스 앱 전자 계약 시스템과 가맹점 앱, 그리고 모든 가맹점 관리 기능을 보유하고 있는 리드오피스 등의 이용이 가능하다.