[경마]무시무시한 추입력 폭발! 보령라이트퀸, 제주특별자치도지사배 정상!

|
제12회 제주특별자치도지사배(G3, 국OPEN, 1,400m, 암말한정, 3세 이상, 총 상금 5억원)의 승자는 '보령라이트퀸'이었다.
'보령라이트퀸'은 지난 21일 렛츠런파크서울에서 펼쳐진 경주에서 정도윤 기수와 호흡을 맞춰 가장 먼저 결승선을 통과했다.
'보령라이트퀸'은 유일한 3세 출전마로, 상반기 퀸즈투어 마지막 경주였던 지난 6월 경기도지사배(G3)에서도 우승한 바 있다. 하반기 첫 관문에서도 정상에 서면서 깊은 인상을 남겼다. 반면 2023~2024년 제주특별자치도지사배를 연속 석권했던 '즐거운여정'은 이날 인기 1위였으나 '보령라이트퀸'에 밀려 2착에 그쳤다.
|
김길중 조교사는 "기적이라는 단어가 존재하는구나 싶다. 2000m가 주력이기 때문에 1400m에서는 추입이 어렵지 않을까 생각했는데 예상외로 너무너무 탄력 있게 뛰어줘서 깜짝 놀랐다. 감동이다. 사랑을 듬뿍 줬는데 보령라이트퀸이 알아듣고 열심히 뛰어준 것 같다"며 "10월 마지막 주 부산에서 경남도지사배가 있는데 홈그라운드와 장거리 이점을 살려서 좋은 결과가 나오지 않을까 기대하고 있다"고 말했다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com