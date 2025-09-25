[경마]렛츠런 부경, 27~28일 개장 20주년 기념 행사 개최

|
렛츠런파크 부산경남이 27~28일 개장 20주년 행사 '럭키마(馬) 파티'를 개최한다.
2005년에 개장한 렛츠런파크 부산경남은 38만평 부지에 조성된 영남 최대 말테마 가족공원이다. 경마 경주뿐만 아니라 유원시설과 공공 체육시설, 봄철 어린이날 축제, 여름 워터 페스티벌, 가을 운동회, 대상경주 응원행사, 말죽거리마켓 등 사계절 다양한 콘텐츠를 선보였다. 지역민에게 복합 문화 공간으로써 즐거움을 선사하며 서부산 지역 가족 나들이 명소로 많은 사랑을 받았다. 20년 동안 부산과 경남지역 인구의 2배인 약 1600만명이 방문하였고, 금요일을 포함한 주말 동안 운영한 경마 경주는 날짜로 2739일에 달한다.
다양한 포토존과 조형물도 선보인다. 관람대 앞 계단에는 20주년을 형상화한 조형물이, 더비광장에는 박스형 입체 포토존이 설치된다. 또 공원 곳곳에는 갈매기 모자를 쓴 말마 캐릭터 조형물이 다양한 모습으로 설치돼 많은 고객들이 포토존에서 잊지 못할 추억을 남길 것으로 기대를 모은다. 아기자기하게 꾸며진 포토존에서 인증샷을 찍은 후 필수 해시태그와 함께 SNS에 인증하면 뽑기 이벤트에도 참여할 수 있다. 또한 가족과 추억을 편지로 남길 수 있는 마패 편지함과 김해 금관가야 문화 체험, 프로야구 응원 못지않은 럭키마 응원 이벤트 등이 열려 방문객들의 즐거움을 배가시킬 예정이다.
축제에서 빠질 수 없는 먹거리와 체험부스도 풍성하게 마련돼 있다. 기존 렛츠런파크 내에 입점된 식당과 카페는 물론이며, 더비광장에는 츄러스와 닭꼬치, 타코야끼 등 다양한 푸드트럭이 운영된다. 부모님과 함께 공원을 찾을 어린이를 위해서는 페이스 페인팅, 대형 미션 젠가, 나만의 말 그리기, 우드팬시 키링 만들기 등 13종의 체험 부스가 열리며, 온 가족이 여유롭게 쉴 수 있는 그늘막도 마련됐다.
엄영석 렛츠런파크 부산경남본부장은 "지난 20년 동안 렛츠런파크 부산경남을 찾아주신 고객들에게 감사한 마음을 전하기 위해 행사를 준비했다"며 "20주년을 맞은 렛츠런파크에 방문하시어 무대공연과 체험 프로그램 등 다양한 이벤트에 참여해 즐거운 시간을 보내시길 바란다"고 전했다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com