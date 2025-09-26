촬영지로 떠나는 국내 여행

|
좋아하는 영화나 드라마의 감동을 다시 느끼고 싶다면, 실제 촬영지를 찾아 떠나는 여행이 좋은 방법이다. 화면 속 장면이 눈앞에 펼쳐질 때의 설렘은 특별하다. 국내 곳곳에는 명작의 흔적이 남아 있어 여행과 함께 작품 속 감정을 다시 떠올릴 수 있다.
송강호 주연의 영화 〈변호인〉은 1980년대 부산을 배경으로 한다. 특히 영도다리와 국제시장 일대는 영화 속 분위기를 고스란히 간직하고 있다. 바다와 도시가 어우러진 풍경은 부산만의 정취를 느끼기에 충분하며, 영화 속 감정을 직접 체험할 수 있다.
2. 춘천 남이섬 ? 드라마 〈겨울연가〉
3. 삼척 부남해변 ? 영화 〈헤어질 결심〉
박찬욱 감독의 영화 〈헤어질 결심〉은 아름다운 촬영지로도 큰 화제를 모았다. 그중 삼척 부남해변은 극적인 장면이 펼쳐진 장소로, 영화 팬들에게 잊을 수 없는 인상을 남긴 곳이다. 고요하면서도 웅장한 풍경을 자랑하는 부남해변은 실제로 찾는 이들에게 영화 같은 감정을 느끼게 한다.
4. 강릉 주문진 해변 ? 드라마 〈도깨비〉
드라마 〈도깨비〉에서 주인공들의 명장면이 펼쳐졌던 주문진 해변은 푸른 바다와 탁 트인 하늘이 인상적이다. 바닷바람을 맞으며 걷다 보면 작품 속 로맨틱한 분위기가 자연스럽게 떠오른다. 연인과 함께 찾으면 더욱 특별한 시간을 보낼 수 있다.
5. 서울 서촌 한옥마을 ? 영화 〈건축학개론〉
첫사랑의 감성을 담아낸 영화 〈건축학개론〉은 서울 서촌의 한옥마을에서 촬영되었다. 전통과 현대가 공존하는 골목길은 영화 속 따뜻한 분위기를 그대로 느끼게 한다. 서촌과 함께 북촌까지 둘러보면 더욱 깊은 추억을 만들 수 있다.
촬영지를 찾아가는 여행은 단순한 발걸음이 아니라, 작품 속 감정과 풍경을 다시 체험하는 특별한 경험이다. 익숙한 장면을 현실에서 만나는 순간, 여행의 감동은 배가된다.
부산 영도의 바다, 남이섬의 숲길, 삼척, 강릉의 해변, 서울의 골목까지 촬영지를 따라 걷다 보면 작품 속 주인공이 된 듯한 기분을 느낄 수 있다. 단순히 장소를 방문하는 것이 아니라, 작품과 나를 연결하는 새로운 추억을 만드는 것이다.
올가을에는 작품 속 감동을 따라 여행을 떠나보자. 작은 장면 하나가 평생의 추억이 되고, 현실 속 여행은 영화보다 더 깊은 감동을 줄 것이다. 작품 속 이야기가 머물렀던 장소에서 나만의 이야기를 덧붙이는 순간, 여행은 더 특별한 의미를 갖게 된다.