[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 9월 28일 일요일 오늘의 띠별…

쥐띠 : 법은 시민들이 지키라고 만들어진 것입니다. 지킬 것은 지켜야 합니다.

60년생 : 타인과의 막 찰을 조심하십시요. 피해가 클 수 있습니다.

72년생 : 주변인들로부터 오해를 받을 가능성이 많습니다. 처신을 잘하도록 하십시요.

84년생 : 사소한 일이라고 너무 가볍게 생각하지 말고 주위를 잘 살피도록 하십시요.

96년생 : 건강이 악화될 우려가 있으니 종합진단을 한번 받도록 하십시요.

소띠 : 동료나 이성과 좋은 만남이 있을 수 있는 날입니다.

61년생 : 귀하가 뿌린 만큼 얻을 수 있습니다. 열심히 노력하는 시기입니다.


73년생 : 공과사를 잘 구별할 줄 아는 지혜가 필요로 하는 시기입니다.

85년생 : 이상형을 아직도 못 만났으면 오늘 한번 도전하는 것이 길합니다.

97년생 : 일시적 성공과 실패에 연연하지 마십시요. 좋은 일은 다시 올 것입니다.

범띠 : 하룻강아지 범 무서운 준 모른다고 겁 모르고 행동하면 길하지 못합니다.

62년생 : 위험이 근처에 있으니 주위를 늘 조심하여 몸이 다치지 않도록 하십시요.

74년생 : 덕을 충분히 베풀지 않으면 반발이 있을 것입니다.

86년생 : 꼭 명심해야 할 것 이 있습니다. 세상을 혼자서만 살 순 없습니다.

98년생 : 아래 사람을 경시하지 말고 대우하는 것이 귀하의 지혜를 유지할 수 있습니다.

토끼띠 : 동료와 공동으로 일을 시작하는 것이 매우 길한 시기입니다.

63년생 : 금전운은 불리하고, 질병 운전, 다툼을 조심해야 합니다.

75년생 : 너무 서두르지 마십시요. 오히려 역효과를 부를 수 있으니 행동을 조심하도록 하십시요.

87년생 : 너무 운만 믿고 행동하면 실패할 우려가 있습니다.

99년생 : 아직 도 정신이 어지럽지만 좋은 아랫사람을 구하면 조금은 힘이 될 것입니다.

용띠 : 노력이 성공의 길이라는 것을 꼭 명심하도록 하십시요.

00년생 : 이동을 줄이고 근신해야 되는 시기입니다.

64년생 : 대인관계에서 상대방을 헐뜯게 되는 실수를 함 으로써 문제가 커질 수 있습니다.

76년생 : 가까운 사람이라고 할지라도 행동에 있어서 조심해야 합니다.

88년생 : 사람들을 만나도 집 근처에서 만나도록 하십시요.

뱀띠 : 오늘은 그저 근신하듯 생활반경 안에서 생활해야 길합니다.

01년생 : 많은 이 동을 삼가시는 것이 좋겠습니다.

65년생 : 일상적으로 다니는 곳에서 벗어난다면 작은 사고가 일어날 우려가 많습니다.

77년생 : 여행을 할 귀하는 시기적으로 피하는 것이 길합니다.

89년생 : 전체적으로 볼 때 귀하의 운수는 이제 막 우물 밖을 벗어난 개구 리에 비교될 수 있습니다.

말띠 : 경거망동을 삼가고 알게된지 얼마 안된 사람과는 어느 정도의 거리를 두도록 하십시요.

02년생 : 거짓말은 바로 들통이 나게 되므로 절대로 피하도록 하십시요.

66년생 : 귀하의 경험과 직감이 귀하를 성공의 길로 인도하게 됩니다.

78년생 : 즐거운 하 루가 될것입니다. 친구들과 함께 좋아하는 음식을 만들어 먹어보세요.

90년생 : 사람들을 좋아하는 귀하는 도움을 받아 어려운 일을 해결하게 될것입니다.

양띠 : 상대는 귀하의 마음을 알지 못하고 있습니다.

55년생 : 사람들과 협력을 최우선으로 하고 다른 사람의 의견을 받아들이 도록 하십시요.

67년생 : 귀하의 행동이 옳다면 자신을 갖고 행동하십시요. 금전운, 직장운 이 길합니다.

79년생 : 이미 연인이 있는 사람은 소중히 하지 않으면 결정적인 이별로 이어질 암시가 있습니다.

91년생 : 길함과 흉함이 교차하는 하루. 신중한 판단이 필요합니다.

원숭이띠 : 진행하던 일은 점차 완성 되어가다가 다른 일이 겹쳐서 등장합니다.

56년생 : 주위가 어두워지기 시작하면 잠시 쉬는 것도 좋은 방법입니다.

68년생 : 괜찮은 제의가 들어오지만 귀하의 능력 이상이라고 생각되면 포기하십시요.

80년생 : 몸이 피곤할 때는 무리해서 데이트 해도 즐겁지 않습니다.

92년생 : 실망이 크겠으나 참고 인내하십시요. 결실이 배가 될것입니다.

닭띠 : 현재 하고 있는 일도 귀하가 원하는 것을 얻기엔 충분합니다.

57년생 : 육체적 정신적으로 소모가 심한 하루이므로 쉽게 피로가 누적될수 있습니다.

69년생 : 마음을 깨끗이 하고 사람들을 진심으로 대하고 행동하도록 하십시요.

81년생 : 겸허하고 자족하는 생활을 한다면 평탄한 날이 계속 될 것입니다.

93년생 : 자식중에 효자가 나겠구나.

개띠 : 갈등이 우려되니 이럴수록 조용히 하고 있는 것이 낫다.

58년생 : 아직 시기상조입니다. 조금만 기다리면 때가 오게 됩니다.

70년생 : 안정을 취하며 때를 기다리는 동안 휴 식을 취하십시요.

82년생 : 타인에게 좋지 않은 생각이 들지 않게끔 어떤 상황에도 재치 있게 행동하십시요.

94년생 : 서쪽이나 북쪽에 업무중 두고온 것이 있습니다. 찾아보십시요.

돼지띠 : 스스로 자신을 너무 과대평가 하지 말고 상황을 잘 살피도록 하십시요.

59년생 : 일을 그냥 적당하게 처리하지 말고 두번 생각해서 행동하십시요.

71년생 : 여자의 말을 잘 따르면 좋은 일이 생길 운입니다.

83년생 : 서북쪽으로 가면 아주 귀한것을 얻을수 있을것입니다.

95년생 : 일에 진척이 있습니다. 너무 기뻐하지 말고 신중하십시요.



