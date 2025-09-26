"하체 근력강화, 가장 필요한 건강관리 항목…체중 관리보다 ↑"

최종수정 2025-09-26 20:41

이미지=ChatGPT

가장 필요한 건강관리 항목으로 '하체 근력강화'가 꼽혔다.

바디프랜드가 지난 1년 간(2024.06~2025.05) 헬스케어로봇 구매자 1000명을 대상으로 실시한 '2025 헬스케어 트렌드 조사' 결과다.

건강관리 습관, 마사지 기기 사용 빈도, 선호 마사지 유형 등을 종합적으로 살펴본 결과, 응답자들은 헬스케어에 대한 높은 관심과 함께 마사지를 생활 속 관리법으로 받아들이는 경향을 뚜렷이 보였다.

특히 '본인과 부모 세대 모두에게 필요한 건강관리 항목(복수응답)'으로서 하체 근력강화(42.4%)가 가장 많이 선택됐다. 이는 체중 관리(42.2%)나 척추질환 예방(41.4%), 스트레스 관리(35.4%)보다 높은 수치로, 근육량 감소와 노화에 따른 신체 기능 저하를 예방하기 위한 실질적 니즈가 반영된 것으로 분석됐다. 그 밖에 고혈압, 고지혈증, 혈당관리 등 성인병 예방(31.9%), 수면장애(21.4%) 등의 응답이 뒤를 이었다.

또한 '평소 건강관리 방법'을 묻는 질문에서는 운동(32.5%) 다음으로 마사지(26.2%)를 꼽아 눈길을 끌었다. 마사지가 식이조절(22.3%), 영양제 섭취(17.4%)보다도 높은 순위에 오른 것이다. 바디프랜드 구매자들이 마사지를 생활 속 헬스케어 수단으로 인식하고 있으며, 그 효용에 대해서 체감하고 있음이 드러나는 대목이다. 실제 마사지체어 사용 빈도에서도 '매일 사용(39.8%)'과 '주4~6회(31.6%)'가 다수를 차지했다.

특히, 건강 관리 항목 1위로 나타난 하체 근력강화에 대한 필요성이 하체 스트레칭, 운동 효과까지 이끌어내는 헬스케어로봇 제품의 선택으로 이어진 것으로 분석됐다. 바디프랜드 관계자는 "이번 헬스케어 트렌드 조사는 기존 고객뿐 아니라, 잠재 고객의 건강관리 니즈를 예측하고 심층적으로 확인할 수 있는 계기였다"고 밝혔다.

한편 하체 근육은 신체 중심을 잡아주는 역할을 하며 균형 감각 개선, 부상 예방, 신진대사 촉진, 허리 통증 감소에 큰 역할을 한다. 특히 노년층에서는 하체 근육이 남성의 경우 테스토스테론 분비를 돕고 혈액순환 개선에 도움을 주는 것으로 알려져 있다. 약해지면 골반 및 척추 질환과 자세 불균형으로 이어질 수 있어 예방적 차원에서도 하체 근육 강화가 권장된다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

