대웅제약·대웅테라퓨틱스 "주 1회 부착 '세마글루타이드 성분 마이크로니들…

대웅제약과 대웅테라퓨틱스의 세마글루타이드 성분 마이크로니들 패치(DWRX5003)가 식품의약품안전처로부터 임상 1상 시험계획(IND)을 승인받았다.
클로팜은 피하 주사제 대비 80% 이상의 높은 상대 생체이용률을 나타내는데, 지금까지 공개된 기존 마이크로니들 패치의 30% 수준과 비교해 월등히 높은 성과이자 경구제 대비로는 약 160배에 달하는 수치다. 이를 통해 환자는 경구제 복용 부담이 줄고 주사제 투여 대비 치료 순응도가 높아지며, 의료진은 주사 투여와 모니터링에 소요되는 시간을 줄여 환자 관리에 더 집중할 수 있어 결과적으로 진료 효율성을 높일 것으로 기대된다.
강복기 대웅테라퓨틱스 대표는 "이번 임상 진입은 당사의 마이크로니들 플랫폼이 가진 글로벌 경쟁력을 입증할 중요한 첫걸음"이라며 "안전성과 효율성을 갖춘 새로운 제형을 통해 비만 치료의 패러다임을 바꾸고, 국내 기술이 세계 시장에서 통할 수 있다는 가능성을 보여주겠다"고 말했다.
