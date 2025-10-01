대한가정의학회 등 6개 학회 "대상포진 국가예방접종 도입해야"

[스포츠조선 장종호 기자] 대한가정의학회, 대한노인병학회, 대한류마티스학회, 대한신장학회, 대한장연구학회, 대한통증학회는 1일 '대상포진 국가예방접종 도입'을 주제로 공동성명서를 발표했다.
이번 성명서를 통해 6개 참여 학회는 대상포진 예방접종의 사회경제적 편익을 강조했다. 국내 성인 예방접종 비용-편익 분석 결과에 따르면, 50세 이상 대상의 대상포진 예방접종의 편익은 비용 대비 1.52배로 달하는 것으로 나타났다. 또한 이미 여러 국가에서 고령층 대상포진 국가예방접종사업을 시행해 공중보건적 가치와 재정적 타당성이 입증된 사례가 있어, 학회들은 한국에서도 성인 예방접종 확대의 근거로 활용될 수 있다고 설명했다.
대한가정의학회 김영상 이사는 "대상포진은 예방 가능한 질환임에도 우리 정부의 예방정책에서 충분히 다뤄지지 않고 있다. 이에 초고령화 시대에 건강한 노화를 위해 성인 중심의 국가예방접종사업 확대가 필수적이라는 공감대 아래, 관련 학회들과 의견을 모아 이번 공동성명서를 추진하게 되었다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 환자를 가장 가까이에서 진료하는 의료진으로서, 성인 예방접종 확대가 국민 건강 증진에 기여할 수 있도록 학문적·임상적 협력을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
