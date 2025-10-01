"연휴기간에도 빈틈없는 소아청소년 진료"…우리아이들의료재단, 박주민 의원…

"연휴기간에도 빈틈없는 소아청소년 진료"…우리아이들의료재단, 박주민 의원과 간담

[스포츠조선 장종호 기자] 우리아이들의료재단(이사장 정성관)은 국회보건복지위원회위원장 박주민 의원이 지난 26일 성북우리아이들병원을 방문해 서울의 소아진료 협력체계 활성화를 위한 현장 의견을 청취하고, 긴 연휴에도 24시간 현장에서 애쓰는 의료진을 격려했다고 1일 밝혔다.

이번 방문은 단순한 현장 점검을 넘어, 대도시 서울에서 소아진료 공백을 최소화하기 위한 협력체계의 현황과 과제를 직접 확인하고 정책적 보완 방향을 논의하는 의미 있는 자리였다.

이날 현장 방문에는 국회보건복지위원회 박주민 위원장과 보좌진들이 참석했고, 우리아이들의료재단에서는 정성관 이사장, 유병근 성북우리아이들병원장, 김민상 원장, 신현복 행정부장, 이현숙 간호부장이 함께 했다.

박 위원장은 정성관 이사장으로부터 성북우리아이들병원의 운영 현황과 정부 정책 사업 참여 성과에 대한 설명을 듣고, 이어진 간담회에서 의료현장의 애로사항과 정책 건의사항을 청취했다.

브리핑을 맡은 김민상 원장은 우리아이들병원과 성북우리아이들병원이 달빛어린이병원으로 지정돼 각각 서울 서남권과 동북권 소아진료 지역협력체계의 중심기관으로서 참여기관, 배후기관, 참여약국들과 긴밀히 협력하며 안정적인 진료 연계망을 구축해 온 점과, 친구클리닉 24시간 운영을 통해 언제든 안전한 진료가 가능한 상시 진료체계를 유지하고 다수 상급종합병원과의 협약으로 환자 전원 및 협진 시스템을 강화해 소아진료의 최전선을 지켜온 성과를 설명했으며, 아울러 두 병원이 보건복지부 필수특화기능강화 지원사업에 선정돼 특화된 전문성을 인정받고, 소아청소년과 분야에서는 전국에서 유일하게 24시간 진료를 원활하게 진행하고 있다는 부분을 브리핑했다.

박주민 위원장은 "올해 추석을 맞아 긴 연휴 기간에 서울의 어린이, 청소년들의 긴급 의료지원 시스템을 현장점검하기 위해 성북우리아이들병원을 방문했다"고 말했다.

이어 "서울시민들이 안심하고 연휴 때에도 소아청소년 필수 의료서비스를 받을 수 있도록 의료 현장에서 노력해 달라"며 "국회에서도 필요한 지원과 법제도 개선에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

정성관 이사장은 "국회보건복지위원장으로서 항상 우리나라 의료서비스와 의료의 질 향상에 적극적으로 앞장서 주시는 박주민 위원님께 깊이 감사드린다"며, "의료 현장을 직접 찾아주시고, 의료진의 고충에 공감해 주신 점이 큰 힘이 된다. 우리는 앞으로도 지금까지 그래왔듯이 빈틈없는 최상의 의료서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 화답했다.


한편 우리아이들병원과 성북우리아이들병원은 소아청소년과 필수특화 전문병원으로서 전국에서 유일하게 365일 24시간 진료체계를 운영하고 있다. 소아청소년 전문병원으로서 공공적 가치를 실질적으로 수행하고 있는 우리아이들의료재단의 노력은 이번 추석 연휴에도 변함없이 이어질 예정이다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com


박주민 국회보건복지위원장과 정성관 우리아이들의료재단 이사장이 간담회에서 대화를 나누고 있는 모습.

