기사입력 2025-10-01 12:09


연간 3억원 투자 수입에도 청소부로 사는 50대…"보이지 않는 백만장자"
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 부동산 임대·펀드 투자로 연간 3억원의 수익을 올리고 있음에도 청소부로 일하고 있는 일본 남성의 사연이 화제다.

일본 매체 더골드온라인과 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 일본 도쿄에 사는 56세 남성 마쓰바라 코이치는 한 아파트 단지에서 청소와 간단한 유지 보수를 담당하고 있다.

주 3일, 하루 4시간씩 일하는 그의 월급은 10만엔(약 100만원)으로 도쿄 평균 월급인 35만엔에 크게 못 미친다.

하지만 그에게는 반전이 있었다.

도쿄와 인근에 위치한 7채의 아파트 임대와 주식, 펀드 투자로 연간 3000만엔(약 3억원)의 수익을 올리는 '보이지 않는 백만장자'라는 점이다.

하지만 그는 여전히 청소부로 일하며 검소한 삶을 고수한다. 값싼 아파트에 살고, 직접 요리를 해 먹으며, 10년 넘게 새 옷을 사지 않았다. 스마트폰도 기본형을 쓰고, 이동은 대부분 자전거로 한다.

마쓰바라는 "돈을 벌기 위해 청소하는 것이 아니라, 건강과 활력을 유지하기 위해 일한다"고 말했다.

"아침마다 일어나서 청소하고 정리하면 기분이 정말 좋다"는 그는 "매일 할 일이 있고, 건강을 유지하며, 스스로 생각할 수 있기를 바랄 뿐이다"고 전했다.


그의 검소한 삶은 어린 시절부터 비롯됐다.

한부모 가정에서 자란 그는 원하는 물건을 사기 위해 오랜 시간 저축해야 했다. 고등학교 졸업 후엔 공장에서 일하며 월급 18만엔(약 180만원)을 받았고, 몇 년간 절약해 모은 300만엔으로 첫 원룸을 구입했다.

그는 "당시 부동산 시장이 바닥이었다. 아껴가며 대출을 빨리 갚았고 점차 부동산을 늘렸다"고 했다.

그는 현재 20년 가까이 일한 경력을 바탕으로 60세에 받을 연금을 기대하고 있다.

부를 과시하지 않고, 자신만의 방식으로 만족스러운 삶을 살아가는 것이 그의 목표다.

그의 이야기는 일본 SNS에서 큰 반향을 일으켰다. 한 네티즌은 "합리적이고 자산 관리에 능숙한 사람"이라고 평했고, 또 다른 이는 "청소는 정신 치유이자 좋은 운동"이라고 밝혔다. 또한 "청소부나 서빙하는 사람을 절대 과소평가하지 말아야 한다. 보이지 않는 백만장자가 바로 옆에 있을 수 있다"는 댓글도 있었다.

마쓰바라의 삶은 부의 본질과 삶의 만족에 대해 다시금 생각하게 한다. 보여주기보다 스스로 만족하는 삶, 그것이 진정한 부자의 모습일지도 모른다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

