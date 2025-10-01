"이상적인 배우자 만나려고"…중추절 달빛 아래 '채소 훔치기' 유행

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중추절(추석)을 앞두고 대만에서 미혼 여성들이 이상적인 배우자를 만나기 위해 이웃의 채소밭에 몰래 들어가 채소를 훔치는 전통이 다시 유행하고 있어 화제다.
아이가 없는 기혼 여성의 경우, 파 대신 멜론을 훔쳐 통통하고 건강한 아이 임신을 기원한다.
중국에서도 이와 비슷한 풍습이 있다.
둥족은 주로 구이저우 동부, 후난 서부, 광시 북부에 거주하며 인구는 약 350만 명에 달한다.
후난 지역 둥족 마을에서는 중추절 밤, 미혼 여성들이 꽃 우산을 들고 몰래 마음에 둔 남성의 채소밭에 들어가 '달빛 채소'라 불리는 납작한 콩을 훔친다. 이 콩은 선녀들이 뿌린 이슬을 머금은 작물로 여겨져, 그 열매를 통해 복을 얻는다고 믿는 것이다.
특히 둥족 여성들은 쌍으로 자란 콩을 찾는데, 이는 행복하고 조화로운 사랑을 상징한다.
흥미로운 점은 이들이 단순히 몰래 훔치는 것이 아니라, 일부러 큰 소리로 "야, 네 채소 내가 따갔어! 우리 집에 와서 차를 마셔!"라고 외친다는 것이다. 채소밭 주인이 이를 듣고 꾸짖으면, 그 자체가 길조로 여겨진다.
또한 훔친 채소는 반드시 야외에서 즉시 조리해 먹어야 하며, 집으로 가져가는 것은 금기다.
반대로 둥족의 미혼 남성들도 행복과 행운을 기원하기 위해 중추절 밤에 '호박 훔치기'에 나선다.
