"이상적인 배우자 만나려고"…중추절 달빛 아래 '채소 훔치기' 유행

기사입력 2025-10-01 15:38


"이상적인 배우자 만나려고"…중추절 달빛 아래 '채소 훔치기' 유행
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 중추절(추석)을 앞두고 대만에서 미혼 여성들이 이상적인 배우자를 만나기 위해 이웃의 채소밭에 몰래 들어가 채소를 훔치는 전통이 다시 유행하고 있어 화제다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 '채소 훔쳐 신랑 얻기'로 알려진 이 풍습은 중추절 밤에 이루어진다. 이날 밤 아름답게 단장한 미혼 여성들은 달빛 아래 몰래 이웃의 채소밭에 들어가 파나 채소를 몰래 따는 방식이다. 이는 결혼과 다산에 대한 지역 신앙과 깊은 관련이 있다.

대만 속담에는 '파를 훔치면 좋은 남편을 얻고, 채소를 훔치면 좋은 사위를 얻는다'라는 말이 있다.

아이가 없는 기혼 여성의 경우, 파 대신 멜론을 훔쳐 통통하고 건강한 아이 임신을 기원한다.

중국에서도 이와 비슷한 풍습이 있다.

소수민족 중 하나인 둥족(동족)은 중추절을 '달빛 채소 훔치기'라는 독특한 방식으로 기념한다.

둥족은 주로 구이저우 동부, 후난 서부, 광시 북부에 거주하며 인구는 약 350만 명에 달한다.

후난 지역 둥족 마을에서는 중추절 밤, 미혼 여성들이 꽃 우산을 들고 몰래 마음에 둔 남성의 채소밭에 들어가 '달빛 채소'라 불리는 납작한 콩을 훔친다. 이 콩은 선녀들이 뿌린 이슬을 머금은 작물로 여겨져, 그 열매를 통해 복을 얻는다고 믿는 것이다.


특히 둥족 여성들은 쌍으로 자란 콩을 찾는데, 이는 행복하고 조화로운 사랑을 상징한다.

흥미로운 점은 이들이 단순히 몰래 훔치는 것이 아니라, 일부러 큰 소리로 "야, 네 채소 내가 따갔어! 우리 집에 와서 차를 마셔!"라고 외친다는 것이다. 채소밭 주인이 이를 듣고 꾸짖으면, 그 자체가 길조로 여겨진다.

또한 훔친 채소는 반드시 야외에서 즉시 조리해 먹어야 하며, 집으로 가져가는 것은 금기다.

반대로 둥족의 미혼 남성들도 행복과 행운을 기원하기 위해 중추절 밤에 '호박 훔치기'에 나선다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥자연, 김대호와 ♥핑크빛 부인 "당황스러워, 사과까지 받았다"(라스)

2.

블랙핑크 로제, 인종차별 당했다…英 잡지 '삭제 편집'→찰리xcx 음영처리[SC이슈]

3.

이지현, 청담동 미용실 취직했다..첫 고객은 前 축구 국가대표 남사친(내 멋대로)

4.

'화제성 1위' 김원훈, 12억뷰 대박 터졌는데..."우울증 심각했다" 고백 (유퀴즈)

5.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

연예 많이본뉴스
1.

옥자연, 김대호와 ♥핑크빛 부인 "당황스러워, 사과까지 받았다"(라스)

2.

블랙핑크 로제, 인종차별 당했다…英 잡지 '삭제 편집'→찰리xcx 음영처리[SC이슈]

3.

이지현, 청담동 미용실 취직했다..첫 고객은 前 축구 국가대표 남사친(내 멋대로)

4.

'화제성 1위' 김원훈, 12억뷰 대박 터졌는데..."우울증 심각했다" 고백 (유퀴즈)

5.

안선영, 남편과 별거 고백 "치매 母 간병에 모두 불행해지더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 인종차별 선수' 재계약 초임박→"프로페셔널 해"…구단 최우선 과제였다 '붙박이 주전 확정'

2.

ML 역사상 이런 적은 없었다…양키스, 역대급 굴욕 패배, 하필이면 라이벌 앞이라니

3.

시즌 최종전 9회 동점 찬스를, 번트 병살로 날렸다...이게 키움과 설종진 감독의 작전 야구인가요

4.

"탈삼진 능력 최상위권" 이호범, 계약금 2.5억원, 삼성 2026 신인선수 계약 완료[공식발표]

5.

정말료 기묘한 2025년 야구, '선수 없어 망했다' 하면 바로 '떡상'을 해버리는데...

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.