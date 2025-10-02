[경마]10~12일 모든 경마 공원 휴장

기사입력 2025-10-03 04:29


[경마]10~12일 모든 경마 공원 휴장
◇사진제공=한국마사회

10일~12일 사흘 간 서울·부경·제주 모든 경마공원이 휴장한다. 이 기간 동안 경마와 관련된 모든 시설의 운영이 중단된다.

휴장 기간이 끝난 뒤, 17일부터 가을레이스가 다시 본격화된다. 특히 19일에는 한국 경마 최고의 권위를 자랑하는 대통령배(G1)와 함께, 국산 2세마의 최강자를 가리는 농협중앙회장배(L' 대상경주가 펼쳐진다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 전설의 졸업사진 비하인드 "어떻게 쓰일지 몰라 안경 벗어"

2.

"야 네가 해" 김지민, 결혼 3개월만..싸늘해진 김준호♥ 말투에 폭발

3.

'73세' 윤미라, 생애 첫 지하철 탑승에 안절부절 "공기 탁할 줄 알았는데"

4.

신현준♥김경미, 2년째 별거 중 "자녀 교육 위해, 아직도 힘들어" ('각집부부')

5.

'박시은♥' 진태현, '입양한 딸' 실명·얼굴 공개하더니...전폭적인 응원 보냈다 "화이팅!"

연예 많이본뉴스
1.

한가인, 전설의 졸업사진 비하인드 "어떻게 쓰일지 몰라 안경 벗어"

2.

"야 네가 해" 김지민, 결혼 3개월만..싸늘해진 김준호♥ 말투에 폭발

3.

'73세' 윤미라, 생애 첫 지하철 탑승에 안절부절 "공기 탁할 줄 알았는데"

4.

신현준♥김경미, 2년째 별거 중 "자녀 교육 위해, 아직도 힘들어" ('각집부부')

5.

'박시은♥' 진태현, '입양한 딸' 실명·얼굴 공개하더니...전폭적인 응원 보냈다 "화이팅!"

스포츠 많이본뉴스
1.

'와, 아빠랑 똑같네' 전설 이병규 아들 이승민, 프로 데뷔 타석 초구 안타 '작렬' [광주 현장]

2.

"국민삐약이 신유빈 만리장성 넘었다!" 세계4위 中콰이만 3대2로 꺾고 女단식8강행![차이나스매시]

3.

'싱글벙글' 삼성, 누가 와도 만신창이? → 마지막까지 힘 짜내는 NC와 KT, 막차 티켓 주인공은

4.

한화 우승길 막은, 기적의 역전승...이숭용 감독의 기분은 어땠을까 "노코멘트 하겠습니다" [광주 현장]

5.

이범호 감독, 19세 신인 유격수 극찬 "1군에서 몇 년 뛴 선수들보다 더 낫다" [광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.