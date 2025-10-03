[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 10월 5일 일요일 오늘의 띠별…

|
쥐띠 : 처음에는 힘이 드나 나중엔 태평해지니 모든 것이 좋게 될 것입니다.
72년생 : 시기가 맞아 떨어져 이루려는 목적을 이룰 수 있습니다.
84년생 : 두 사람의 마음이 각각이니 하는 일이 마음과 같지 않습니다.
96년생 : 공허로운 재물을 탐하지 마십시요.
소띠 : 스스로를 조절할 줄 아는 실력이 갖추어진다면, 만사가 대길 할 운세입니다.
61년생 : 옳지 못한 생각은 가지지 마십시요.
73년생 : 실직자는 오랜 실업자 생활을 청산할 때가 왔습니다.
85년생 : 대수롭지 않은 병이나 젊을 수록 조심하십시요.
97년생 : 귀하의 능력이 절정에 달하게 됩니다.
범띠 : 윗사람과의 친목을 돈독히 한 덕을 볼 수 있겠습니다.
62년생 : 크게 불안한 거래이더라도 이루어집니다.
74년생 : 화해로 해결하려 하지만 상대가 그러려 들지 않습니다.
86년생 : 잃었던 것을 찾게 됩니다.
98년생 : 방해하는 것이 없으니 막힘이 없습니다.
토끼띠 : 남의 말을 듣지 아니하고 항상 자신의 고집대로 일을 처리하니 어려운 일이 닥쳤을 때는 도와주는 이 없겠습니다.
63년생 : 밀려오는 부채로 부도 위험이 있겠습니다.
75년생 : 전업이나 개업을 생각중 이라면 신중하게 결정하십시요.
87년생 : 사귀는 사람하고는 별반 문제가 없는데 주변의 반대가 있겠습니다.
99년생 : 최악의 상태까지 갈 수가 있습니다.
용띠 : 마음을 비우고 분수에 넘치지 않는 행동만 하게 되니 목록이 저절로 굴러 들어오게 됩니다.
00년생 : 하찮은 일에도 최선을 다하십시요.
64년생 : 유익한 거래가 이루어 지겠습니다.
76년생 : 서로가 당장이라도 원수로 돌아설 듯하나 결국 화해합니다.
88년생 : 좋은 취직 자리가 기다리고 있습니다.
뱀띠 : 책상 위에 ?이 있고 도마 위에 칼이 있듯 있어야 할 것이 있으니 이처럼 좋은 것은 없을 것입니다.
01년생 : 욕심만 부리지 않는다면 가능할 수 가 있습니다.
65년생 : 아마도 여성의 도움이 있겠습니다.
77년생 : 분실한 물건이 있다면 여성의 소행일 것입니다. 동쪽이나 북쪽 방향에 있습니다.
89년생 : 결과론 적이기는 하지만 합격할 수가 있습니다.
말띠 : 계획성 없이 일을 해 나가니 모든 것이 엉망입니다.
02년생 : 오늘 하루 뜻대로 되는 일이 없습니다.
66년생 : 병이 들면 위독한 상태까지 가게 되니 주의하십시요.
78년생 : 억지로 하려 하면 부작용이 따르기 마련입니다.
90년생 : 실력도 부족한데 노력 또한 게으르구나.
양띠 : 마음을 바르게 쓰면 평균을 이룰 수는 있으나 이것이 어려우니 부정을 저지를 수 있으니 조심하십시요.
55년생 : 가까운 사람이 곁을 떠나니 외롭구나.
67년생 : 상대방의 마음이 벌써 떠났는데 아직 미련이 남아 있구나.
79년생 : 친구와 싸우지 마십시요. 우정을 돈독하십시요.
91년생 : 아랫사람을 챙겨주세요. 도움을 받을 것입니다.
원숭이띠 : 모든 일이 발전 일로에 있으니 새로운 것을 계획하고 실행하기에는 최적 기라 할 수가 있겠습니다.
56년생 : 초산인 경우 아주 어렵게 아기를 낳겠습니다.
68년생 : 쉽게 찾을 수 없으니 단념하는 것이 좋습니다.
80년생 : 욕심을 버리고 현재의 만족하는 마음을 가지시기 바랍니다.
92년생 : 어려운 사람들을 돕는것 보다 더 좋은 일은 없습니다.
닭띠 : 음과 양이 화합하고 상하가 어깨를 나란히 하는데 무엇인들 이루지 못할 것인가!
57년생 : 연상의 이성과 교제 중이어서 집안의 반대가 심하겠습니다.
69년생 : 자신의 실수로 비롯된 일입니다. 천천히 되집어 보십시요.
81년생 : 어려운 때를 만나 길을 잃고 방황할 수 있겠으나 능력 있는 윗사람을 만나 어려움을 해결할 수 있을것입니다.
93년생 : 상대를 쉽게 생각하지 마십시요. 상대도 나만큼 알고 있습니다.
개띠 : 소인의 체통을 잃으면서도 이득을 보려 하지 말고 큰그릇으로 대처하십시요.
58년생 : 여아를 출산하겠으나 태아가 허약합니다.
70년생 : 찾을 물건이 있다면 동남방에 깊이 숨어 있습니다.
82년생 : 뜻하지도 않게 몇 군데에서 귀인이 나타나 도움을 주니 진정 어린 마음으로 공경을 하여야합니다.
94년생 : 조금은 어려우나 좌절하지 말고 진행하십시요.
돼지띠 : 어려운 일을 능히 이겨내기 좋은 일만 생깁니다.
59년생 : 여행을 가게 된다면 고난이 따르게 되나 얻는 것이 많겠다.
71년생 : 혼인 문제로 주변 사람의 반대가 심하겠습니다.
83년생 : 귀하가 찾는것이 서남쪽의 물가에 있으나 찾기 어려우니 찾으려고 노력하지 마십시요.
95년생 : 고열에 시달릴 수 있습니다. 건강을 다스릴 때 입니다.