[경마]'심판위원 전용'정면 경주영상 공개…경마 공정성 제고

기사입력 2025-10-10 04:02


◇사진제공=한국마사회

마사회가 그동안 심판위원만 활용하던 정면 경주영상을 고객에게 공개해 경마시행 과정의 공정성과 투명성을 제고할 방침이다.

오는 18일부터 11월 30일까지 약 7주간 렛츠런파크 서울에 한해 시범 공개할 예정인 해당 영상은 심판위원의 심의결과에 근거가 되는 핵심 자료로써, 경주 과정에서 발생하는 기수들 간의 주행방해 여부 등을 명확히 확인할 수 있다. 지금까지는 외부에 공개되지 않고 심의경주 지정 시에만 심의영상으로 활용되었는데, 경마팬들에게는 측면 위주의 경마방송 화면만 제공되어 심의결과에 대한 고객의 이해가 제한적인 경우가 있었다. 마사회 심판처 관계자는 "이번 정면영상 공개를 통해 모든 고객은 심판위원과 동일한 화면을 보면서 경주 전개 상황을 이해할 수 있게 된다"며 "심의결과에 대한 고객분들의 의구심을 해소할 수 있을 것으로 기대되며, 앞으로도 공정한 경마시행 및 고객신뢰 제고를 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

마사회는 '정면 경주영상 공개는 시범운영 종료 후 효과 분석 및 고객만족도 결과에 따라 내년 정식운영을 검토할 예정'이라고 전했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



