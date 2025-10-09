풀무원, 세계 최대 식품박람회 독일 아누가 2025 참가 "유럽 시장 공…

풀무원, 세계 최대 식품박람회 독일 아누가 2025 참가 "유럽 시장 공략 박차"

기사입력 2025-10-09 11:59


풀무원이 세계 최대 식품박람회인 독일 '아누가 2025(ANUGA 2025)'에 참가, 유럽 시장 진출에 본격 시동을 걸었다.

9일 풀무원에 따르면 지난 10월 4일부터 10월 8일(현지시간)까지 독일 쾰른에서 열린 '아누가 2025'에서 K-푸드관 내 70㎡ 규모의 대형 부스를 운영, 두부·김치·K-간식을 포함한 정통 K-푸드를 소개하며 현지에서 큰 호응을 얻는 등 행사를 성공적으로 마무리했다. 풀무원은 올해 처음으로 아누가에 참가, 유럽 유통사·바이어와의 접점을 확대하고 브랜드 인지도를 높이며 글로벌 사업 확장의 중요한 교두보를 마련했다.

풀무원은 이누가2025에서 '정통 K-푸드의 맛과 즐거움(Authentic K-Food, Crafted to Taste Good Feel Good)'을 콘셉트로 두부, 아시안 누들, 김치, 식물성 지향 혁신제품 등 총 45종의 대표 제품을 선보였다. 행사 기간 동안 풀무원 부스에는 하루 평균 약 1,700명의 방문객이 몰렸으며 두부텐더, 두유면, 식물성 스테이크, 고추장 납작 지짐만두, 볶음우동, 떡볶이, 짜장면, 냉면, 호떡, 주먹밥, 김치 등 인기제품 12종의 시식 행사를 진행했다.

현지 방문객들은 맛과 건강을 모두 갖춘 풀무원의 정통 K-푸드에 뜨거운 반응을 보였다. "유럽 내 어느 매장에서 구매할 수 있느냐"는 문의가 이어지는 등 연일 방문객들의 높은 관심이 계속됐다. 또한 행사장을 찾은 독일 연방농업식품부 알로이스 라이너(Alois Reiner) 장관과 한국 농림축산식품부 송미령 장관도 풀무원 부스를 방문해 두부텐더, 식물성 스테이크 등 풀무원의 식물성 지향 혁신제품을 직접 체험하며 현지의 이목을 끌었다.

현지 언론들의 관심도 높았다. 현지 공영방송사 WDR(Westdeutscher Rundfunk, 서독일방송)에서는 다수의 방문객이 풀무원 부스를 방문하는 장면과 식물성 지향 혁신제품 시식 반응 등을 전격 취재하고 이를 방송으로 보도하면서 풀무원 정통 K-푸드에 대한 현지의 높은 관심을 조명했다.


풀무원은 박람회 기간 독일 최대 유통사 에데카(Edeka) 쾰른 매장에서 '풀무원 K-푸드존' 팝업스토어 행사를 진행했다. 냉장 8종·냉동 7종의 제품을 선보이며 현지 소비자 및 바이어의 접점을 확대했다. 성공적인 소비자 반응에 힘입어 행사 기간 중 반응이 높았던 제품의 테스트 판매 및 식물성 지향 혁신제품의 정식 입점에 대한 본격 논의가 이루어졌다. 에데카는 독일 전역에 6,200개의 매장을 운영하고 있는 독일 최대 규모의 유통 체인으로, 슈퍼마켓 및 대형 마켓을 아우르는 탄탄한 유통망을 보유하고 있어 유럽 내 식품 브랜드에게는 전략적 파트너로 손꼽히는 기업으로 알려져 있다.

독일 전역에 60개 이상의 매장을 보유한 현지 대형 아시안 마켓 채널 고아시아(Go Asia)와도 매장 내 풀무원 존을 운영하고 향후 전략적 파트너십을 지속하기로 협의했다. 뿐만 아니라 아누가 행사장 내 풀무원 부스를 찾은 코스트코 유럽 및 영국 지역 담당 바이어들로부터도 긍정적인 반응을 이끌어내며 향후 유럽 시장 내 유통망 확대 가능성을 확인했다.


풀무원은 유럽 내 K-푸드 수요 확대에 발맞춰 연내 유럽 법인 설립을 추진하고 있으며, 독일·프랑스·스페인 등 주요 국가를 중심으로 제품군과 판매 채널을 점진적으로 확대해 나갈 계획이다. 이번 아누가 참가를 계기로 현지 시장에서 풀무원의 브랜드 인지도를 높이고, 유통 파트너십 기반을 강화해 글로벌 K-푸드 선도 기업으로의 입지를 다질 방침이다.


탁정임 풀무원 미국법인 마케팅본부장은 "아누가 2025에서 정통 K-푸드의 맛과 즐거움으로 현지 소비자 및 바이어들로부터 전례 없는 호평을 이끌어냈다"며 "행사를 통해 구축한 파트너십과 브랜드 인지도를 활용해 유럽 시장 진출뿐만 아니라 글로벌 사업 영역 확대를 본격화하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

