노인 앞에서 짧은 치마 입고 섹시 댄스…요양원 "약 복용 유도" 해명

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 요양원이 노인들에게 약 복용을 권장한다는 명목으로 미니스커트를 입은 여성 직원이 선정적인 춤을 추도록 해 논란이 일고 있다.
영상에는 '어르신들이 약을 잘 드시도록 원장님이 무슨 짓이든 다 한다'는 설명이 있었다.
요양원 측은 온라인 게시판을 통해 "1990년대생 원장이 운영하는 즐거운 요양원"이라며 "노년의 삶의 질을 높이는 것이 우리의 사명"이라고 소개했다.
논란이 일자 해당 요양원 원장은 현지 매체의 인터뷰에서 영상 속 여성은 실제로 노인 돌봄을 담당하는 직원이라고 밝히며 "영상이 부적절했다"고 인정했다.
그는 해당 직원에게 앞으로 더 신중하게 행동할 것을 당부하겠다고 덧붙였다. 또한 해당 여성은 전문 무용수가 아니며, 평소 요양원에서는 카드놀이나 노래 등 전통적인 오락 활동을 제공한다고 설명했다.
요양원 관계자는 "이번 영상을 통해 중국 내 요양원에 대한 고정관념을 깨기 위한 것"이었다고 해명했다.
그는 "요양원이 생기 없는 공간이라는 인식을 바꾸고 싶었다. 노인들도 활기차게 지낼 수 있다는 점을 보여주고자 했다. 하지만 전달 방식에 문제가 있다는 것을 이번에 인식했다"고 말했다.
논란이 확산되자 요양원 측은 관련 영상 100여 개를 삭제했으며, 시 당국은 해당 사건의 경위를 조사 중이라고 밝혔다. 조사 결과는 추후 공개될 예정이다.
이번 영상에 대해 네티즌들은 "요양원이 조회 수를 위해 노인을 이용하고 있다", "혁신도 좋지만 선을 넘으면 안 된다", "약을 먹게 하려는 게 아니라 지갑을 열게 하려는 것 같다" 등 비판적인 반응을 보이고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com