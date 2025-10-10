살아있는 개구리 8마리 삼킨 80대 여성 "허리 아파서"

기사입력 2025-10-10 15:07


살아있는 개구리 8마리 삼킨 80대 여성 "허리 아파서"
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 허리 통증 때문에 살아있는 개구리 8마리를 삼킨 노인이 결국 병원 신세를 졌다. 노인은 검사 결과 기생충에 감염된 것으로 나타났다.

중국 매체 항저우일보에 따르면, 저장성 항저우에 사는 82세 여성 장 모씨는 최근 심한 복통을 호소하며 저장대학교 제1부속병원에 입원했다.

그녀의 아들은 의료진에게 "어머니가 살아있는 개구리 8마리를 삼켰고, 현재 통증 때문에 걷지도 못한다"고 말했다.

오랜 기간 허리 디스크로 고통받은 장씨는 '생개구리를 삼키면 통증이 완화된다'는 말을 들은 뒤 이를 따라 하기로 했다.

가족에게 개구리를 잡아달라고 부탁했지만, 그녀의 진짜 의도는 밝히지 않았다.

가족이 손바닥보다 작은 크기의 개구리들을 모아오자, 장씨는 가족 모르게 이를 익히지 않고 생으로 삼켰다.

첫날에 3마리를, 다음날에 나머지 5마리를 삼킨 것으로 알려졌다.

처음에는 복부에 불편함을 느꼈지만, 시간이 지날수록 통증이 심해졌고 결국 가족에게 사실을 털어놓았다.


병원 검사 결과, 장씨의 체내에서 종양이나 혹 등은 발견되지 않았지만, 기생충 감염이 확인됐다.

이 가운데 '스파르가눔(sparganum)증'에 걸린 것으로 나타났다.

스파르가눔증은 사람이 유충에 오염된 물벼룩이 들어 있는 물을 마시는 경우나 제2 중간 숙주인 개구리, 뱀 등을 생으로 먹었을 경우 발병한다.

감염된 중간 숙주를 섭취한 돼지고기, 소고기, 조류 등을 생식하는 경우에도 감염될 수 있다.

의료진은 "생개구리를 삼킨 것이 소화기관을 손상시켰고, 기생충이 체내에 침투하게 됐다"고 설명했다. 장씨는 2주간의 치료를 받은 뒤 퇴원했다.

담당 의사는 "최근 몇 년간 이와 유사한 사례가 여러 건 있었다"며 "개구리를 삼키는 것 외에도 뱀 쓸개나 생선 쓸개를 날로 먹거나, 개구리 피부를 몸에 붙이는 사례도 있다"고 밝혔다.

그는 고령 환자들이 가족과 건강 문제를 공유하지 않고, 상태가 심각해진 뒤에야 병원을 찾는 경향이 있다고 지적했다.

그러면서 "이런 민간요법은 과학적 근거가 없다. 오히려 기생충이 체내로 침투해 시력 저하, 뇌 감염, 심하면 생명까지 위협할 수 있다"고 경고했다.


장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘싱글맘’ 박은혜, 13일 결혼한다..“축하해 주세요”

2.

'불법도박·음주운전' 이진호 여자친구, 자택서 숨진 채 발견[SC이슈]

3.

[속보] '이진호 음주운전 신고' 여자친구, 사망.."생전 심적 부담 호소"

4.

유재석, 어마어마하게 통 크다더니...가요제 참가자들에 '추석 선물' 준비 (놀뭐)

5.

[공식] 남성 실루엣 포착?..박지현, 때아닌 열애설에 초고속 부인 "지인들과 여행"

연예 많이본뉴스
1.

‘싱글맘’ 박은혜, 13일 결혼한다..“축하해 주세요”

2.

'불법도박·음주운전' 이진호 여자친구, 자택서 숨진 채 발견[SC이슈]

3.

[속보] '이진호 음주운전 신고' 여자친구, 사망.."생전 심적 부담 호소"

4.

유재석, 어마어마하게 통 크다더니...가요제 참가자들에 '추석 선물' 준비 (놀뭐)

5.

[공식] 남성 실루엣 포착?..박지현, 때아닌 열애설에 초고속 부인 "지인들과 여행"

스포츠 많이본뉴스
1.

애물단지라고? 다저스 영입 대성공…162km 퍼펙트, 美 찬사 "최고의 마무리 탄생"

2.

'홍명보호와 악연' 알제리, 귀신같이 12년만에 월드컵 본선 진출…미국서 손흥민VS마레즈 '월클 대결' 성사?

3.

[공식발표]'K리그1엔 세징야·K리그2엔 발디비아' 광양예수, 경남전 극장골로 K리그2 33R MVP 선정

4.

[브라질전]'토트넘 동료' 손흥민VS히샬리송 우정의 대결 성사 임박!…브라질 매체, 한국전 호드리고 포함 4-3-3 가동 예상

5.

"손흥민 엄청 그리울 듯" 우승→경질→복귀→또 경질? '패패무무패패패' 포스테코글루의 '이상한 세계'…1개월 만의 하차, 대안이 없네

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.