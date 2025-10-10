"치맥부터 K-팝 EDM까지"…'2025 치맥페스트' 美 현지 달군다

기사입력 2025-10-10 15:07


"치맥부터 K-팝 EDM까지"…'2025 치맥페스트' 美 현지 달군다
'2025 치맥페스트'가 오는 10일부터 12일까지 미국 캘리포니아 오렌지카운티 웨스트민스터몰에서 열린다. 사진은 준비 중인 현지 모습. <사진제공: 참컴USA>

치킨과 맥주, 그리고 한국 문화가 어우러진 '치맥페스티벌'이 이달 10일(현지시간) 미국에서 최초 개최되며 K-페스티벌의 세계 진출을 위한 새로운 장을 연다.

참컴USA와 링크원이 합작 설립한 'CHIMAC-FEST LLC'는 '2025 치맥페스트(CHIMAC-FEST with K-Food Expo)'를 10일부터 12일까지 미국 캘리포니아 오렌지카운티 웨스트민스터몰(Westminster Mall)에서 개최한다.

이번 행사는 치킨과 맥주를 비롯해 다양한 한국 음식, 디저트, 간편식, K-뷰티 제품까지 한자리에 선보이며 단순한 먹을거리 행사를 넘어 한국 문화를 오감으로 체험할 수 있는 복합 페스티벌로 펼쳐진다.

한국 문화와 K-팝 EDM 라이브, 지역 특산품과 관광 콘텐츠를 소개하는 특별 부스 등 다채로운 프로그램이 마련되며, SNS에서 화제를 모으고 있는 '소맥 제조법'과 '편의점 레시피' 체험 콘텐츠도 현장에서 즐길 수 있다.

특히 이번 행사를 위해 국내 대표 맥주 기업 하이트진로를 비롯해 다수의 K-푸드·K-뷰티 브랜드가 대거 참여한다.

하이트진로는 메인 스폰서로서 대형 부스를 마련하고 맥주 라인업을 선보이며 미국 소비자에게 한국 맥주의 깊은 맛과 브랜드 가치를 직접 전달할 예정이다.

아울러 치킨 브랜드와 간편식·디저트 기업들도 현장에서 제품 판매와 시식, 체험 이벤트를 진행하며 현지 소비자의 반응을 실시간으로 확인할 계획이다. K-뷰티 브랜드는 샘플 증정과 시연 등을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이는 기회로 삼는다.

참컴USA 관계자는 "그동안 K-푸드가 미국 내 아시아 음식 축제 등에서 간접적으로 소개돼 왔지만 현지 소비자와 직접 교감하는 대규모 축제는 없었다"며 "이번 치맥페스트는 한국의 맛과 문화, 지역성을 함께 전하는 새로운 K-페스티벌 수출 모델이 될 것"이라고 말했다.


이번 행사에는 '테라-진로(Terra-Jinro)'를 비롯해 푸라닭치킨, 마녀치킨, 라이스치킨, 본스치킨, 인쌩맥주, 하림, 라온, 흑화당, 생막걸리, 허니미, APR, US아주투어, Heemo Sushi, Inssa, Wow Youme, 리더스코스메틱, Jayone, 상쾌환, NAVYZ, K-SBC, 비타헬스365, 글램팜, Gochugang, Mr.Photato, Tamnada, Jeju, 레인FM, T-order 등 주요 브랜드들이 참가한다.

또한 PEACH, ELIANA, POLAR BEARS, DJ CHEN, K.GIANNI, ROXY FERRARI 등 정상급 K-팝 EDM DJ들이 무대를 꾸며 축제의 열기를 한층 끌어올릴 예정이다.

