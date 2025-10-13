진에어, 다카마쓰 특별 혜택기획전 선보여

|
진에어가 항공 운임, 부가서비스 혜택으로 구성된 다카마쓰 가을 여행 특별 기획전을 선보인다고 13일 밝혔다.
부가서비스 할인으로는 골프 여행객을 위한 골프팩 베이직 3만 2천원 할인 쿠폰과 추가 수하물 이용 고객을 위한 수하물팩 2만4000원 할인 쿠폰이 있다. 해당 쿠폰은 프로모션 페이지에서 다운로드 받을 수 있으며 기존 구매가가 각각 6만 4000원, 4만 7000원인 점을 고려하면 약 50% 할인된 금액으로 해당 서비스를 이용할 수 있다.
다카마쓰는 일본 3대 정원 중 하나인 '리쓰린 정원', 현대미술의 성지 '나오시마 미술관', 그리고 사누키 우동의 본고장으로 유명하다. 특히 인근에는 국내보다 합리적인 요금에 다양한 코스를 갖춘 골프 리조트가 다수 위치해 있어 일본 특유의 세심하게 관리된 코스에서 만족도 높은 라운딩을 즐길 수 있다. 일본 4대 섬 중 하나인 시코쿠 지방 최초의 '포켓몬센터'가 10월 24일 오픈하여 새로운 볼거리도 제공할 예정이다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com